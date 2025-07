Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà martedì 8 luglio 2025, altro dramma per Bahar, la donna viene derubata e ferita.

Altri momenti drammatici in vista ne La forza di una donna, l’amata soap opera turca che sta conquistando sempre più successo dal punto di vista degli ascolti. Su Canale 5 va in onda da lunedì a venerdì alle 15.10, però è disponibile in qualsiasi momento su Mediaset Infinity in streaming. Ogni giorno sono tantissimi i telespettatori che restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà.

Le anticipazioni de La forza di una donna che sono emerse sul web rivelano alcuni dettagli in merito alla puntata che verrà trasmessa su Canale 5 domani, martedì 8 luglio 2025. Queste svelano che Bahar dovrà fare i conti con un’altra terribile vicenda che la getterà nello sconforto. Di che si tratta? La donna verrà aggredita e derubata dopo aver ritirato lo stipendio.

La forza di una donna, anticipazioni 8 luglio 2025: Sirin cerca di avvicinarsi ad Arif

A causa dell’aggressione/rapina Bahar riporterà anche delle ferite e sarà disperata all’idea di non avere più i soldi che le servono per potersi prendere cura dei suoi figli. Gli spoiler fanno sapere che si recherà subito dalla Polizia per sporgere denuncia e si troverà in difficoltà nel momento in cui dovrà tornare a casa.

Ancora una volta ci penserà Arif ad aiutarla, l’uomo vedendola in difficoltà proverà tenerezza per Bahar e le offrirà dei soldi. Ma non è tutto, le anticipazioni de La Forza di una donna fanno poi sapere che nell’episodio di martedì 8 luglio 2025 Sirin continuerà a tormentare la sorella. Come? Facendole delle telefonate anonime. La ragazza proverà anche ad avvicinarsi ad Arif facendogli credere di essere alla ricerca di una casa.

