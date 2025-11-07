Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano cosa accadrà sabato 8 novembre 2025, Sarp chiede spiegazioni su Arif a Bahar, la tensione aumenta.

La morte di Yeliz ha sconvolto tutti nelle precedenti puntate de La forza di una donna, soprattutto Ceyda che non riesce proprio a superare il forte trauma. Bahar invece ancora non sa che l’amica è stata accidentalmente uccisa dagli uomini di Nezir. La dizi turca va in onda anche di sabato, con un doppio appuntamento che fa compagnia ai telespettatori su Canale 5 dalle 14.30 alle 16.30. Cosa succederà? Le anticipazioni rivelano che Ceyda continuerà a soffrire molto per la scomparsa di Yeliz, avrà l’impressione di sentirla e vederla ovunque.

La cugina di Emre, Idil, si recherà da lui al bar per chiedergli di poter lavorare di nuovo lì. L’uomo le dirà di aver assunto un’altra persona, Bahar, anche se al momento è assente vuole aspettare che torni. Lui teme che la donna possa pensare di non poter tornare al bar ed è per questo che si recherà di nuovo nel suo quartiere per parlare con i suoi vicini. Negli episodi de La forza di una donna di sabato 8 novembre 2025 a Tarlabasi Emre incontrerà Ceyda, lei però sarà troppo turbata per accorgersi di lui.

Anticipazioni La forza di una donna 8 novembre 2025: Sarp chiede spiegazioni su Arif a Bahar

Non appena arriverà nel quartiere di Bahar Emre parlerà con Arif, lei poco dopo chiamerà quest’ultimo per fargli sapere che stanno bene. Dopo l’arrivo di Piril nella casa di montagna la tensione aumenterà, specialmente perché Doruk e Nisan dopo anni di assenza proveranno a costruire un legame con il padre. Nelle puntate che verranno trasmesse domani Bahar dirà ai suoi figli che non devono essere arrabbiati con la moglie di Sarp e i loro figli e che il padre spiegherà ai gemelli cosa è successo quando saranno più grande.

Stando alle anticipazioni de La forza di una donna Bahar avrà un confronto con Piril negli episodi di sabato 8 novembre 2025. Alla donna dirà che ricorda quando si sono incontrate davanti alla scuole, la metterà anche in guardia dicendole di non sottovalutarla. Nel frattempo Ceyda, Arif, Enver e Hatice andranno al funerale di Yeliz e sarà un momento davvero doloroso. Sentendo parlare di Arif Sarp chiederà a Bahar delle spiegazioni, lei però lo inviterà a farsi i fatti suoi perché la cosa non lo riguarda.