Si avvicina l’ultimo appuntamento settimanale de La forza di una donna, in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.45. Sul piccolo schermo la soap opera turca è approdata solo da pochi giorni ma ha già catturato non poco l’attenzione di moltissime persone. Queste infatti hanno seguito con grande interesse ogni episodio, in televisione oppure in streaming sul sito Mediaset Infinity.

I telespettatori più curiosi si chiedono cosa accadrà nei nuovi episodi, però dovranno attendere qualche giorno per assistere alle vicende de La forza di una donna dal momento che si fermerà durante il weekend. Però, sul web sono già emerse alcune interessanti anticipazioni sulla puntata che verrà trasmessa lunedì 9 giugno 2025. Cosa accadrà? Vedendo gli inquietanti disegni di Sirin Hatice inizierà a pensare che la figlia stia nascondendo una terribile verità.

La forza di una donna, anticipazioni 9 giugno 2025:

Bahar parteciperà al matrimonio di Yeliz insieme ai suoi figli, ma dovranno fare i conti con uno spiacevole momento non appena torneranno a casa. Il motivo? Gli spoiler fanno sapere che si ritroveranno ad assistere ad un litigio molto violento tra Ceyda e Hikmet.

I bambini naturalmente si spaventeranno e per cercare di rasserenarli Bahar dirà loro una bugia nella puntata che andrà in onda dopo il weekend, lunedì 9 giugno 2025. La donna dirà ai suoi figli che i due stanno girando la scena di un film, subito dopo chiederà aiuto ad Arif.

Bahar fa una sorpresa alla figlia, Ceyda si rifugia da lei

Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori prima dello stop previsto per il weekend? Le anticipazioni de La forza di una donna svelano che Bahar prenderà da una scatola un vestito a cui tiene molto perché si tratta di un regalo di Sarp. In questi anni lo ha conservato con amore in ricordo del suo amato marito, deciderà di indossarlo in occasione del matrimonio di Yeliz.

Vedendo l’abito della madre anche Nisan ne desidererà uno simile, i problemi economici però impediranno a Bahar di comprarglielo. La donna, però, farà una sorpresa alla figlia che la renderà molto felice. Intanto Ceyda, nella puntata di oggi, si rifugerà da Bahar per scappare dall’aggressività Hikmet e dal suo essere così possessivo, l’uomo però rivolgerà delle minacce anche a lei.