Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà mercoledì 9 luglio 2025, Bahar scopre di avere una malattia poi riceve la visita di Bersan

Continuano a catturare sempre di più l’interesse dei fan le vicende de La forza di una donna, la nota soap opera turca in onda su Canale 5 alle 15.45 da lunedì a venerdì. Prima di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate ricordiamo ai telespettatori che quotidianamente seguono la dizi turca che possono vedere o rivedere gli episodi anche in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful, 9 luglio 2025/ Zende vuole lavorare con Ridge ma lui sceglie RJ, nasce rivalità

Intanto sono emersi intriganti dettagli sul web in merito alla puntata de La forza di una donna che verrà trasmessa domani, mercoledì 9 luglio 2025. Cosa succederà? Si scoprirà finalmente cosa è emerso dalle analisi che Bahar ha fatto in ospedale, dal comportamento di Jale in molti hanno subito pensato che la donna farà i conti con un’altra drammatica scoperta.

Un posto al sole, anticipazioni 8 luglio 2025/ Eugenio sta male, Elena e Michele si alleano contro Gagliotti

La forza di una donna, anticipazioni 9 luglio 2025: Bersan nasconde qualcosa a casa di Bahar

Gli spoiler relativi alla puntata di domani fanno sapere che prima di dormire Doruk e Niasn penseranno al padre e Bahar deciderà di assecondarli fantasticando sua una vita perfetta e agiata. Ci terrà però a far capire ai suoi figli che nessuna ricchezza potrà mai essere più importante di un momento speciale trascorso con le persone che si amano.

Nella puntata di mercoledì 9 luglio 2025 Bahar si recherà in ospedale da Jale dove farà un’amara scoperta. La dottoressa infatti le dirà che è affetta da anemia aplastica e che potrebbe essere necessario un trapianto di midollo osseo. In preda allo sconforto penserà di confidarsi con Yeliz, resterà però in silenzio quando l’amica le confesserà di essere stata tradita dal marito. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Bahar riceverà la visita di Bersan, la donna si recherà a casa sua con l’intenzione di mettere qualcosa nel suo portagioie.

Anticipazioni La Promessa, 8 luglio 2025/ Alonso e Cruz preoccupati, la confessione di Teresa spiazza