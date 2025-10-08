Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà giovedì 9 ottobre 2025, Ceyda e Arif in ansia per Bahar, lui la mette in guardia.

Negli ultimi episodi de La forza di una donna Arif ha dovuto fare i conti con una grande delusione, sperava di convolare a nozze con Bahar ma lei ha deciso di restituirgli l’anello. Tra i due si è creato un forte legame, lei però al momento non se la sente di compiere un passo così importante.

Intanto la protagonista ha rivisto Sarp e ha così scoperto che l’uomo è ancora vivo, probabilmente pensa che dopo anni di lontananza la famiglia potrà finalmente riunirsi ma non conosce ancora tutta la verità. Ma cosa accadrà nei prossimi appuntamenti de La forza di una donna? Alcune intriganti anticipazioni sono già trapelate in merito alla puntata che andrà in onda su Canale 5 domani, giovedì 9 ottobre 2025. Dopo che il padre lo aveva venduto Arif riuscirà a riprendere l’anello che apparteneva a sua madre.

Anticipazioni La forza di una donna 9 ottobre 2025: Arif nota che Cevat segue Bahar

Con molto entusiasmo Ceyda inizierà a lavorare per Jale come babysitter di suo figlio, sia lei che Arif temono però che gli uomini che vivono sopra il mercato stiano tenendo sotto controllo Bahar. I familiari e gli amici della protagonista saranno molto preoccupati per il fatto che lei sia ancora arrabbiata con loro.

A Bahar hanno già nascosto per molto tempo che Sarp era ancora vivo e adesso non sanno come dirle che in questi anni l’uomo si è risposato e ha avuto altri due figli. Nell’episodio de La forza di una donna di giovedì 9 ottobre 2025 Arif si accorgerà che Cevat segue Bahar, Doruk e Nisas. Preoccupato l’uomo si avvicinerà alla sua amata per metterla in guardia e dopo averle rivelato i suoi sospetti le chiederà di stare attenta.