Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà martedì 9 settembre 2025, Doruk convince la sorella che il padre è tornato, intanto Enver..

Cosa accadrà nella nuova settimana de La forza di una donna? Dopo il solito stop del weekend i telespettatori assisteranno a tante interessanti novità e non vedono l’ora di scoprire che piega prenderanno le trame della soap opera turca in onda alle 15.45 su Canale 5 da lunedì a venerdì. Inaspettati colpi di scena faranno incuriosire non poco i telespettatori che per non perdere nessun dettaglio restano quotidianamente incollati al piccolo schermo, in molti seguono la fiction anche in streaming su Mediaset Infinity.

In attesa di scoprire cosa succederà nell’appuntamento di oggi sono già trapelate sul web alcune anticipazioni relative alla puntata de La forza di una donna che verrà trasmessa su Canale 5 domani, martedì 9 settembre 2025. Queste svelano che il piccolo Doruk dopo aver visto Sarp nel parcheggio dell’ospedale riuscirà a convincere la sorella che il padre è tornato.

Anticipazioni La forza di una donna 9 settembre 2025: la rivelazione di Enver spiazza Arif

Gli spoiler non sono certo terminati, questi fanno sapere che Piril sarà molto dispiaciuta per la morte della madre di ‘Alp’. Suat farà sparire il corpo della donna e dirà al marito della figlia che la donna è scappata dopo aver tentato di annegare i gemelli mentre era ubriaca.

Nel frattempo Enver chiederà di poter restare da solo con Arif in ospedale. All’uomo racconterà che qualcuno ha cercato di ucciderlo mentre si trovava nella terapia intensiva. Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che nella puntata di martedì 9 settembre 2025 in preda alla preoccupazione Arif ascolterà il consiglio di Enver e porterà via Bahar e i suoi figli.

