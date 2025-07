La forza di una donna anticipazioni: cambia programmazione anche di Forbidden Fruit, Canale 5 'brucia' le puntate e scoppia la polemica

Quando va in onda La forza di una donna? Canale 5 cambia la programmazione ma il web esplode: “Nessun rispetto”

Le dizi turche sono croce e delizia del palinsesto di Canale 5. Se infatti da un lato l’ammiraglia Mediaset ha invaso il suo palinsesto con le storie Made in Turchia sia nel daytime che in prima serata dall’altro le stesse sono soggette a continui cambi di programmazione e di orario. E per dare un forte traino alla nuova versione di Sarabanda in onda nella fascia del preserale Canale5 ha deciso di puntare tutto su La forza di una donna, soap turche che sta ottenendo degli ascolti record.

Anticipazioni Forbidden fruit 21 luglio 2025/ Alihan delude Zeynep, Kemal propone a Yildiz di fuggire insieme

A partire da ieri, dunque, La forza di una donna va in onda con ben tre maxi puntate. Il pomeriggio di Canale5 dunque sarà tutto completamente dedicato alle dizi turche. Si parte alle 14.20 con ben tre episodi di Forbidden Fruit fino alle 16.00 e poi ci sarà una vera e propria maratona de La forza delle donna dalle 16.15 fino 18.45 circa. In questo modo verranno stravolte anche le anticipazioni La forza di una donna (qui gli spoiler dettagliati sulla prossima settimana). Lo stravolgimento di programmazione ha ottenuto, tuttavia, reazioni contrastanti.

Anticipazioni Forbidden fruit, 18 luglio 2025/ Yildiz delude Halit e lui esce con Azra, c'è tensione tra...

Anticipazioni La forza di una donna: Canale 5 ‘brucia’ le nuove puntate e scoppia la polemica

Il cambio di programmazione de La forza di un donna che andrà in onda con delle maxi puntate sicuramente per tutta la prossima settimana e forse anche dopo, ha fatto storcere il naso a molti telespettatori che si sono riversati sui social contro la scelta di Canale 5 di ‘bruciare’ in questo modo la soap turca mandando in onda troppe puntate tutte in una volta. E così su X scoppiata è polemica tra i fan: i prodotti vanno preservati e il pubblico rispettato. Sui social si legge: “3 ore di soap? Follia””I telespettatori si abbasseranno con il nuovo orario””Vergogno buttare questa serie in questo blocco orario” “Rimetteteli al loro orario originario”. Gli ascolti, però premiano perché le puntate di ieri delle dizi turche hanno ottenuto il 21.3% Forbidden Fruit ed il 21.2% La forza di una donna che ha battuto il diretto competitor Estate in diretta su Rai1.