La forza di una donna anticipazioni prossime puntate: cos'accadrà ad Arif? Parla l'attore: "Ci sarà un punto di svolta"

Le dizi turche sono ormai garanzia di successo e tra tutte La forza di una donna è la soap che in Italia ha raggiunto un successo straordinario ed inimmaginabile, complice una trama ricca di suspence e tensione e la bravura degli attori, tra tutti Ozge Ozpirincci che interpreta la protagonista principale Bahar. Gli ascolti hanno sfiorato in alcuni episodi il 27% di share rendendo i vari personaggi dei volti familiari come Arif che, grazie al suo carattere buono e onesto ha conquistato i telespettatori.

Ad interpretare Arif ne La forza di una donna è l’attore Feyyaz Duman che in una lunga intervista concessa al magazine Chi ha rivelato delle anticipazioni La forza di una donna ammettendo che nelle prossime puntate per il suo personaggio ci sarà una vera e propria svolta: “Ho amato molto la scena in cui Arif va a scuola come un papà per sostenere Nisan. Aiutare un bambino senza padre è un gesto puro e sincero. E Arif è proprio così. La scena in cui poi tornano insieme nel quartiere, mano nella mano con Bahar, mostra che si può essere una famiglia anche senza legami di sangue.” Insomma nelle prossime puntate ci sarà una scena molto intensa che segnerà una vera e propria svolta nelle vite dei protagonisti.



La forza di una donna anticipazioni, l’attore di Arif, Feyyaz Duman parla del suo personaggio: “Ha due volti”

Durante la lunga intervista al magazine Chi, l’attore di Arif de La forza di una donna, Feyyaz Duman ha fornito altre anticipazioni La forza di una donna rivelando che il suo personaggio non è come appare: “Arif è un personaggio dai due volti: quello che appare e ciò che davvero è. Io essendo Gemelli mi riconosco molto in questa dualità. Tuttavia Arif è un uomo che più lo conosci più ti innamori” Ed in attesa di scoprire che cos’accadrà ad Arif e tutti gli altri protagonisti della dizi turca non resta che ricordare l’appuntamento con le prossime puntate de La forza di una donna dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00 su Canale5