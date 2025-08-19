Trump e Putin si sono incontrati venerdì in Alaska. Oggi rappresentano due Paesi che si trovano in una situazione di declino

La foto di Trump e Putin in Alaska di venerdì scorso ritrae due potenti leader globali che decidono il futuro di una parte del mondo senza riguardo per il diritto internazionale, la sovranità dei popoli e le esigenze minime di giustizia del popolo ucraino. Ma la foto dell’Alaska, contrariamente alle apparenze, certifica il declino di due imperi che, in mancanza di argomenti, ostentano un potere sfacciato senza ragioni convincenti.

Putin è chiaramente il vincitore. Realisticamente, ha dimenticato ogni rivendicazione sull’Alaska che l’imperatore Paolo I sfruttò con decisione all’inizio del XIX secolo. I russi vendettero l’Alaska agli americani nel 1867 e l’ultranazionalismo di Mosca se n’è dimenticato.

L’ultranazionalismo russo ha ora come suo più grande idolo Putin, che ha ottenuto un ulteriore cambio di rotta di Trump, costringendo gli Stati Uniti ad assumere la posizione della Russia sulla guerra in Ucraina. Nelle ultime settimane, Trump ha criticato i bombardamenti sulla popolazione civile ucraina, ha persino minacciato Putin di “gravi conseguenze” e ulteriori sanzioni se non avesse accettato di buon grado un cessate il fuoco. Ma non è più successo nulla.

Da quando Trump è arrivato alla Casa Bianca, Putin ha fatto con lui quello che voleva. Ha fatto promesse che non sono state mantenute e lo ha costretto ad accettare l’unica soluzione che va bene a Mosca: la resa dell’Ucraina senza un periodo di tregua, con la consegna ufficiale del 20% del territorio invaso, e senza alcuna alleanza con l’Occidente che garantisca la sicurezza futura di Kiev.

È sorprendente che in Europa ci sia ancora chi parla di pace quando in realtà si sta cercando di imporre una rinuncia ai diritti e al desiderio di giustizia degli ucraini, che renderà impossibile il perdono. Senza la giustizia che apre le porte al perdono, non si può parlare di pace.

Il cessate il fuoco che Trump non ha imposto a Putin sarebbe potuto servire a stabilizzare il fronte e ad “attenuare” la necessaria cessione di territori che, presto o tardi, l’Ucraina dovrà fare alla Russia. Questa cessione non è contestata da nessuno, ma è necessario evitare che compaia in un accordo di pace. Un cessate il fuoco e una soluzione come quella delle due Coree sono sufficienti: confini stabili che non formalizzino la cessione di sovranità e che consentano di congelare il conflitto.

Perché la foto dell’Alaska attesta il declino di Stati Uniti e Russia? Gli Stati Uniti hanno ancora un potere economico, militare e geostrategico indiscutibile. La Russia non è stata capace di sconfiggere rapidamente l’Ucraina; ha avuto bisogno del sostegno della Cina per mantenere a galla la sua economia e ha perso centinaia di migliaia di soldati sul campo di battaglia. Ma può continuare a reclutare uomini, molti dei quali sono destinati a morte certa. Può continuare a contare sul sostegno di Pechino e di molti Paesi del Sud del mondo che considerano Putin un eroe per aver umiliato l’Occidente.

Il declino non è tanto politico, economico o geostrategico quanto culturale. La cultura è sempre più determinante e decisiva di qualsiasi altro fattore. La cultura americana decade perché è sempre meno determinata dall’evento che ha dato alla nazione un progetto condiviso: il riconoscimento di aver ricevuto una “cittadinanza” che le ha permesso di essere “la città sulla collina”, la città della libertà.

Scomparsa la consapevolezza di essere una “nazione eletta”, la polarizzazione politica aumenta e il Paese viene travolto in una sorta di guerra senza fine tra diverse posizioni ideologiche. L’ascensore sociale ha smesso di funzionare, il capitalismo finanziario sostituisce la ricchezza produttiva e i migranti, che hanno sempre rappresentato un rinnovamento, non possono entrare. Il declino culturale si esprime nell’incapacità di creare una solida alternativa a Trump e nel sostegno a Trump.

Anche in Russia la questione è antropologica. Nella guerra in Ucraina abbiamo visto un esercito russo con un morale basso, in cui i soldati sono mere astrazioni. Gli effetti di decenni di comunismo nella distruzione del valore dell’io non saranno superati in 20 o 30 anni, soprattutto se non accadrà qualcosa che salvi l’anima russa. Per impedire l’anarchia è stato chiamato un leader come Putin, amato da molti russi.

La foto dell’Alaska rende evidente come i “leader forti”, i progetti di controllo strategico e l’idea condivisa da Trump e Putin di rendere l’America e la Russia “di nuovo grandi” siano destinati al fallimento. È un fallimento che può causare gravi danni. Una nazione, una famiglia, un amore, un corpo sociale, sono destinati al declino se non torna ad accadere ciò che li ha generati.

