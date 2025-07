La freccia nella polvere è un western classico con tanti pellerossa che urlano molto, ma nel complesso l'azione è avvincente. Di Lesley Selander

La freccia nella polvere, film su Rete 4 diretto da Lesley Selander

La programmazione pomeridiana di Rete 4 prevede la messa in onda, domenica 27 luglio, alle ore 17:15, del film di genere western intitolato La freccia nella polvere. Si tratta di un progetto cinematografico statunitense prodotto nel 1954 dalla Allied Artists Pictures, con la regia di Lesley Selander, noto film maker che in oltre trent’anni di carriera ha lavorato ad oltre 150 pellicole. La trama si basa sul romanzo Arrow in the Dust scritto in quello stesso anno da L. L. Foreman, mentre la sceneggiatura ha la firma di Don Martin.

Anticipazioni turche Innocence, prossime puntate/ Ilker scarcerato: Ela 'psicotica' e Tribunale non le crede

Il protagonista ha il volto di Sterling Hayden, interprete che in seguito raggiungerà la fama internazionale grazie alla sua interpretazione nel cult movie Il padrino (1972). Nel cast di La freccia nella polvere anche: Coleen Gray, Keith Larsen, Tom Tully, Jimmy Wakely e Tudor Owen.

La trama del film La freccia nella polvere: un disertore che diventa un eroe

La freccia nella polvere segue le avventure di Bart Laish, un ex soldato della cavalleria che ha scelto la strada del disertore, e che un giorno si imbatte casualmente in una carovana appena attaccata durante un’imboscata. Tra i superstiti c’è un maggiore gravemente ferito, che prima di morire affida a Laish il compito di guidare i membri rimasti fino al forte, affinché possano mettersi in salvo.

Il Paradiso delle Signore 10, Thomas Santu svela le anticipazioni/ "Enrico scopre una grave malattia"

Senza pensarci troppo, il protagonista indossa l’uniforme del militare e assume la sua identità, unendosi al gruppo in viaggio. Il cammino è tutt’altro che tranquillo: la carovana continua a subire assalti da parte di guerrieri nativi americani. La presenza di Laish è accolta con sospetto, soprattutto da Christella Burke e dal tenente Steve King, due viaggiatori che non riescono a fidarsi di lui. Nel tentativo di proteggere il convoglio, Laish decide di usare alcune casse di liquori per distrarre gli assalitori.

Questa scelta, però, solleva la rabbia del mercante Tillotson, che non tollera l’uso della sua merce come diversivo. Le tensioni aumentano quando Laish scopre che proprio il carro dell’uomo è pieno di armi, motivo per cui gli attacchi continuano con insistenza. In un gesto disperato, dà fuoco al carro, provocando un violento scontro con Tillotson che si conclude con la morte di quest’ultimo.

Giulia De Lellis influencer a tempo pieno anche in gravidanza/ Sulla scia di Chiara Ferragni ma senza errori

Liberatasi del carico bellico, la carovana riesce finalmente a sfuggire agli attacchi, poiché non rappresenta più un obiettivo strategico. Nel frattempo, tra Laish e Christella nasce un legame profondo, e giunti al forte, l’uomo decide di affrontare le conseguenze del proprio passato, consegnandosi volontariamente alla cavalleria. Sorprendentemente, è proprio il tenente King, inizialmente diffidente, ad intervenire in sua difesa, riconoscendo il coraggio e il valore dimostrato durante il viaggio.