La freccia nella polvere/ Su Rete 4 il film cult con Sterling Hayden

La freccia nella polvere va in onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi, 19 dicembre 2021, con inizio dalle ore 17,20. Il film è stato prodotto nel 1954 da Allied Artists Pictures. Protagonista ne ruolo del maggiore Bart Laish, l’attore Sterling Hayden, tra western e noir polizieschi uno dei grandi di quegli anni tra bianco e nero e colore. Lo ricordiamo in ‘Hellgate Il grande inferno’, ‘Il dottor Stranamore – Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba’ di Stanley Kubrick, oppure in ‘Novecento’ diretto da Bernardo Bertolucci o in ‘Dalle 9 alle 5… orario continuato’ accanto a Jane Fonda e Dolly Parton.

Nel cast anche un giovane Lee Van Cliff che a cavallo tra il 1952 e il 1955 girò oltre venti film molti dei quali western. In quegli anni Van Cliff fu nei cast di pellicole come ‘Il diario di un condannato’, ‘Il ritorno dei vendicatori’, ‘Jack Slade l’indomabile’, ‘Le frontiere dei Sioux’, un attore che esaltò la sua popolarità in Italia grazie al film, diretto dal grande e pluri premiato Sergio Leone, ‘Il buono, il brutto, il cattivo’ preceduto da ‘Per qualche dollaro in più’, sempre con la regia di Leone e sempre con Clint Eastwood protagonista.

La freccia nella polvere, la trama del film: Bart Laish il disertore

In La freccia nella polvere siamo nella piena frontiera che dall’Atlantico, prateria dopo prateria, conquista dopo conquista, vuole arrivare al Pacifico, un mondo di coloni, ma anche di eroi e quegli eroi sono i cowboy, tra vacche, saloon e sceriffi, Colt e fucili, pellerossa e donnine, i protagonisti di quell’epopea.

Il maggiore Bart Laish è un disertore, ha abbandonato l’esercito e ora è in punizione. Da ufficiale di rispetto si trova, per espiare la colpa, a dover condurre incolumi un gruppo di coloni, in carovana, che sta attraversando il territorio indiano. Il pericolo è all’ordine del giorno: sagome scure a cavallo, urla tribali e asce di guerra sono alle loro spalle o li attendono per agguati e il maggiore Bart Laish dovrà dare sfoggio di tutta la sue esperienza militare per arrivare a destinazione incolume senza perdere coloni durante il tragitto.

