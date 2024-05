LA FREDDA LUCE DEL GIORNO, ITALIA 1/ Trama e cast del film con Bruce Willis in streaming su Mediaset Infinity

Il cast del film La fredda luce del giorno, diretto da Mabrouk El Mechri

Il film thriller del 2012 dal titolo La fredda luce del giorno, in onda oggi, lunedì 27 maggio, su Italia 1 alle 21,20 e contemporaneamente in diretta streaming su Mediaset Infinity. è diretto dal regista francese Mabrouk El Mechri, diventato famoso nel 2008 con il lungometraggio intitolato JCVD sulla vita di Jean-Claude Van Damme. Le musiche hanno invece la firma del compositore spagnolo Lucas Vidal, che dal 2013 ha sostituito Brian Tyler per le colonne sonore della saga di successo Fast and Furious.

Il protagonista del film è interpretato dall’attore britannico Henry Cavill, conosciuto in particolare per il personaggio di Clark Kent/Superman nel DC Extended Universe e di Geralt di Rivia nella serie tv The Witcher. Al suo fianco la stella di Hollywood Bruce Willis, che ha raggiunto la fama a livello internazionale con il personaggio di John McClane nella serie cinematografica Die Hard, e la talentuosa Sigourney Weaver, che ha raggiunto il successo nel 1979 con il ruolo di Ellen Ripley nel film cult Alien.

La trama del film: il passato oscuro di una famiglia

La fredda luce del giorno racconta le vicende del giovane e affascinante Will Shaw (Henry Cavill), un ragazzo che vive a San Francisco, dove lavora come esperto finanziario a Wall Street: nonostante la sua società stia affrontando un momento molto difficile e sia sull’orlo del fallimento, Will decide di partire per la Spagna per andare a trovare la sua famiglia e trascorrere qualche giorno di relax con loro.

Suo padre Martin (Bruce Willis) e sua madre Laurie (Caroline Goodall) sono davvero felici di stare qualche tempo con lui sulla loro barca, ma nonostante tutto possa apparire estremamente positivo, in realtà la vacanza prenderà ben presto una piega inaspettata: al rientro da una nuotata, il protagonista trova infatti la barca deserta e tutti gli oggetti presenti messi sottosopra.

Non sapendo cosa sia successo, decide di tornare in città per informare le autorità dell’accaduto: i poliziotti gli chiedono di portarli all’imbarcazione, ma al loro arrivo Will capirà di essere stato coinvolto in un piano molto più grande di lui, tra agenti segreti e minacce terroristiche.

Per riuscire a mettere in salvo la sua famiglia, il protagonista dovrà scavare nell’oscuro passato di suo padre: riuscirà a trarre in salvo i suoi cari nonostante la faccenda sia molto più complicata di quanto previsto? E cosa centra una misteriosa valigetta?











