La fredda luce del giorno, film su Italia 1 diretto da Mabrouk El Mechri

Giovedì 29 maggio, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, l’action thriller intitolato La fredda luce del giorno. Si tratta di un progetto cinematografico prodotto nel 2012 da Intrepid Pictures che vede alla regia Mabrouk El Mechri, cineasta francese noto per avere diretto JCVD una pellicola dedicata alla vita dell’attore e artista marziale Jean-Claude Van Damme. La parte musicale è invece affidata a Lucas Vidal, compositore spagnolo che è subentrato al collega Brian Tyler per la colonna sonora della saga Fast & Furious.

Nei panni dell’uomo d’affari Will Shaw troviamo l’attore di origini britanniche Henry Cavill, recentemente tornato sul grande schermo con un cameo in Deadpool & Wolverine (2024). Nel cast anche due grandi star: Bruce Willis, che in quello stesso anno aveva preso parte anche ad altri cinque progetti cinematografici (Una ragazza a Las Vegas, Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore, I mercenari 2, Fire with Fire e Looper) e Sigourney Weaver, la mitica tenente Ripley di Alien. Infine, l’attrice spagnola Verónica Echegu, conosciuta per la sua partecipazione alle serie tv Fortitude (2015-2017) e Trust (2018).

La trama del film La fredda luce del giorno: un’intera famiglia sparisce in un viaggio in barca

La fredda luce del giorno segue la storia del brillante Will Shaw, un giovane uomo che sta portando avanti una promettente carriera nel settore degli affari nella Borsa di New York.

Il protagonista decide di prendersi qualche giorno di vacanza per trascorrere un po’ di tempo con i suoi cari sulle coste spagnole. I suoi genitori sono entusiasti all’idea di fare quest’esperienza in barca con lui, ma quello che avrebbe dovuto essere un bel ricordo si trasforma ben presto in un incubo, infatti, di ritorno da una nuotata, Will scopre di essere rimasto da solo e che tutto ciò che era a bordo è stato manomesso.

Non riuscendo a capire cosa sia accaduto, il ragazzo decide di accostare per informare le autorità, ma ben presto si rende conto di essere solo una pedina di un piano più grande, in cui sono coinvolti servizi segreti e gruppi terroristici. Riuscirà Will a mettere in salvo i suoi genitori? Quali segreti devono ancora venire alla luce? Ed esattamente che ruolo ha una strana valigetta?