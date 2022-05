La fredda luce del giorno/ Su Italia 1 il film con Bruce Willis e Henry Cavill

La fredda luce del giorno, film di Italia 1 diretto Mabrouk El Mechri

La fredda luce del giorno è un film a metà tra il thriller e l’azione del 2012, va in onda oggi, 19 maggio, su Italia 1 alle 21,20. La regia è di Mabrouk El Mechri, gli interpreti principali sono: Bruce Willis, Henry Cavill, Veronica Echegui, Sigourney Weaver, Joseph Mawle e Caroline Goodall.

Sicuramente ci aspetta una serata di grande azione, il consiglio è dunque di approcciarsi al film soprattutto se si è appassionati del genere. Nel caso contrario però non sconsigliamo di guardarlo perché magari potrebbe essere proprio l’opera giusta per avvicinare il pubblico.

La fredda luce del giorno, la trama: la storia di un giovane analista finanziario

La storia de La fredda luce del giorno è incentrata sulla vita di Will Shaw, un giovane analista finanziario di San Francisco. La sua potrebbe essere una vita felice, ma purtroppo la società sta rischiando di fallire e il ragazzo decide di andare a trovare la sua famiglia in Spagna per riuscire a distrarsi dal pensiero dell’imminente perdita del suo lavoro. Will decide di organizzare una gita in barca sulla Costa brava e i suoi genitori sono molto felici di vederlo e di trascorrere con lui dei giorni di vacanza.

Ci sono tutte le componenti per riuscire a godersi dei momenti felici, ma in realtà quello che sta per accadere ha il sapore del macabro. Un giorno, infatti, il ragazzo al ritorno da una nuotata molto lunga, a bordo della barca non trova nessuna traccia della sua famiglia ma in compenso un grande caos.

Sconcertato ed intimorito, si dirige verso la città più vicina per chiedere aiuto alle autorità. Gli agenti, dopo aver ascoltato attentamente il racconto del giovane, gli chiedono di recarsi insieme alla barca. Giunti a destinazione, il ragazzo scopre una terribile verità e di essere stato coinvolto in una situazione molto pericolosa che vede protagonisti terroristi e agenti segreti. I genitori, infatti, sono stati rapiti da alcun loschi uomini, nel tentativo di recuperare una valigetta. Per riuscire a salvarli, il giovane, dovrà indagare nel passato di suo padre.

