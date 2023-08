La frisella di Belen sbarca a Unomattina Estate/ La reazione di Tiberio Timperi diventa virale

La gaffe su Belen Rodriguez a Unomattina Estate

Belen Rodriguez protagonista del gossip estivo, ma anche della tv italiana. La showgirl argentina, infatti, è stata involontariamente protagonista della puntata di Unomattina Estate trasmessa da Raiuno il 9 agosto. All’interno del programma Rai vengono affrontati vari temi e nella puntata odierna, il giornalista Domenico Marocchi si stava occupando della polemica social scatenata la scorsa estate da una foto pubblicata dalla stessa Belen. Dopo aver pronunciato le prime parole, però, il giornalista Marocchi non è riuscito ad andare avanti a causa della reazione di Tiberio Timperi.

Al conduttore, infatti, sono bastate poche parole per cominciare a ridere incapace di trattenersi. Un momento che non è passato inosservato ai telespettatori sintonizzati in quel momento davanti ai teleschermi e che, sui social, è diventato in poco tempo virale, ma cosa ha detto esattamente Domenico Marocchi?

La reazione di Tiberio Timperi alla gaffe su Belen Rodriguez

Lo scorso anno, Belen Rodriguez, sui social, aveva pubblicato la foto di una fetta di pane con tonno e pomodoro chiamandola “frisella“, esattamente come il tipico piatto salentino e scatenando la reazione degli esperti del settore. Domenico Marocchi, all’interno della puntata odierna di Unomattina Estate, è tornato sull’argomento utilizzando le parole “La frisella di Belen”.

Tanto è bastato per scatenare la reazione di Tiberio Timperi che, nel sentire quelle parole, non è riuscito a trattenersi scoppiando a ridere. “Però così… se mi inquadrate Timperi davanti”, ha detto Marocchi provando a fare capire al pubblico cosa stava accadendo in studio.

"La frisella di Belen" e Timperi scoppia a ridere #unomattinaestate pic.twitter.com/a5WV5M5nPN — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 9, 2023

