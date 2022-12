La frode/ Su Rete 4 il film con Richard Gere e Susan Sarandon

La frode, film di Rete 4 diretto da Nicholas Jarecki

La frode va in onda oggi, sabato 3 dicembre, su Rete 4 a partire dalle 21.25. Si tratta di un film thriller del 2012 diretto dal regista Nicholas Jarecki, che è anche l’autore della sceneggiatura. Grande protagonista del cast è Richard Gere, affiancato da Susan Sarandon, Tim Roth, Laetitia Casta, Brit Marling, Nate Parker e Stuart Margolin. La musica è affidata a Cliff Martinez.

La composizione del cast ha avuto una lunga gestazione poiché inizialmente al posto di Richard Gere era stato contattato Al Pacino che però non volle accettare la parte. Anche Laetitia Casta non è stata la prima scelta del regista, che in origine nella parte di Julie voleva fortemente Eva Green, in quel periodo però impegnata nelle riprese del film Dark Shadows. Grandissimo successo di pubblico l’opera è stata apprezzata anche da gran parte della critica per i suoi aspetti tetri e accattivanti, in grado di suscitare interesse ma facendolo in una maniera seria e pertinente.

La frode, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama de La frode. Robert Miller può certamente definirsi un uomo di successo. È molto ricco, visto che ha creato un’azienda da zero che è diventata leader del suo settore; ha una bella famiglia composta dalla moglie Ellen e la figlia Brooke che lavora con lui; ha tantissimi amici e una vita piena. Poiché, però, è un uomo eternamente insoddisfatto che desidera sempre di più, ha trovato il tempo anche di intrecciare una relazione extraconiugale con Julie Cote, una bellissima e giovane gallerista d’arte.

Inoltre Robert sta per vendere la sua società a James Mayfield, suo storico rivale, e intende vivere di rendita con i soldi che ricaverà da questa cessione. Le cose non potrebbero andare meglio, quindi, ma l’imprevisto è dietro l’angolo. Innanzitutto la vendita dell’azienda sta andando molto per le lunghe, visto che Mayfield non si decide a firmare l’acquisto, e questo mette in grande agitazione Miller che vorrebbe concludere subito l’affare. Inoltre una notte, di ritorno in auto con Julie dopo una mostra d’arte, Robert ha un colpo di sonno e si addormenta alla guida, causando un incidente che si rivela mortale per la ragazza. Miller, preso dal panico e per il timore di essere incriminato e scoperto dalla moglie, decide di scappare e contatta Jimmy, suo braccio destro, un ragazzo che Robert ha preso sotto la sua ala protettiva molti anni prima, quando i suoi genitori erano morti.

Proprio grazie a Jimmy, il milionario riesce a tornare a casa senza destare alcun sospetto: i suoi problemi, infatti, sono solo all’inizio. Innanzitutto la polizia inizia a indagare sull’incidente visto che il detective Michael Bryer capisce che nella vicenda c’è qualcosa che non quadra. Brooke, invece, scopre che i conti della società del padre sono in pessimo stato e che l’uomo ha cercato di insabbiare tutto per vendere la società ad un prezzo più alto. Disgustata dal comportamento del padre, la ragazza decide di chiudere i ponti con lui. Robert si sente con le spalle al muro e prova ad andare avanti con la vendita per salvare il posto di lavoro ai suoi dipendenti. Si ferma, però, quando capisce che qualcosa nelle prove raccolte dalla polizia contro di lui e Jimmy per inchiodarli è sospetto e così scopre che il detective ha falsificato i documenti per riuscire a inchiodarli.

La polizia, per evitare lo scandalo, decide di far decadere le accuse ma i guai non sono finiti per Robert. Ellen, infatti, gli confessa di sapere da sempre della sua relazione con Julie e di conoscere anche le vicende di quella notte. Gli propone, però, un accordo: manterrà la bocca chiusa se lui cederà la società alla figlia Brooke, per risarcirla di tutte le bugie che le ha raccontato. Il film si chiude con una scena di qualche mese dopo: Robert è ad una cena organizzata in suo onore da una fondazione benefica. È solo, perché moglie e figlia lo hanno abbandonato, ma non si sa quale sia stata la sua scelta sulle sorti della società.

