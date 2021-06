LA FRODE FILM RETE 4/ Brit Marling , Richard Gere e la “relazione” con Laetitia Casta

Tra le principali protagoniste de La frode c’è anche l’attrice e regista americana Brit Heyworth Marling nata a Chicago il 7 agosto del 1992. Dopo aver ottenuto la laurea in Economia e arte nel 2005 ha deciso di avvicinarsi in maniera più proficua al mondo della recitazione peraltro rifiutando una proposta di lavoro presso la Goldman Sachs. La sua carriera cinematografica è iniziato ufficialmente nel 2009 con la partecipazione al film Political Disasters diretto da Zach Horton. Negli anni successivi è stata inserita nel cast di tante altre pellicole di grande successo tra le quali ricordiamo Sound of My Voice, Another Earth, La regola del silenzio – The Company You Keep, The Better Angels, I Origins e The Keeping Room.

La frode va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, domenica 6 giugno, a partire dalle ore 21:25. Il film è stato prodotto è realizzato nel 2012 grazie ad una coproduzione tra Stati Uniti d’America e Polonia che ha visto impegnato e tante case cinematografiche tra cui la M2 Pictures. La regia del film è stata affidata a Nicholas Jarecki il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura, il montaggio è stato eseguito da Douglas Crise e le musiche della colonna sonora sono di Cliff Martinez. Nel cast del film figurano tra gli altri Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth, Laetitia Casta, Nate Parker e Stuart Margolin.

La frode, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama de La Frode. Robert è un multimilionario che si trova in un periodo particolarmente felice della sua vita soprattutto da un punto di vista finanziario. La sua società sta ottenendo introiti straordinari anche se ha deciso di venderla per avere una vita maggiormente tranquilla fatta di minori pressioni. Le cose vanno molto bene anche per quanto concerne l’aspetto sentimentale in quanto è sposato con una splendida moglie che a s

ua volta ha avviato un’attività remunerativa e una figlia di nome Brooke la quale lavora nella stessa azienda di famiglia.

Nonostante questo, l’uomo ha deciso anche di regalarsi un’amante, in particolare una giovane ragazza che si occupa di arte. La meravigliosa vita di Robert improvvisamente cambia in virtù di una serata in cui l’uomo si lascia andare a un eccesso. Infatti al termine di una mostra d’arte curata dalla sua amante fa ritorno in auto ed è vittima di un piccolo colpo di sonno che purtroppo causa un terribile incidente durante il quale la giovane donna perde la vita.

Preoccupato dai possibili risvolti sia dal punto di vista sentimentale sia legale di quanto accaduto decide di contattare un ragazzo di nome Jack di cui si fida ciecamente. Infatti Jack è stato letteralmente tolto dalla strada quando era ancora un bambino e quindi preso sotto l’ala protettiva di Robert proprio come se fosse un figlio. Grazie all’aiuto di Jack, riesce a far ritorno a casa curare le ferite riportate sul corpo e fare in modo che nessuno possa avere sospetti di quanto accaduto.

Nel frattempo l’auto viene rinvenuta dalle forze di polizia, in particolare da un investigatore pronto ad andare fino in fondo per scoprire la vera causa della morte della donna. Nel frattempo le cose si complicano ulteriormente in quanto la figlia di Robert scopre che in realtà i conti dell’azienda sono in profondo rosso e che il padre ha messo in atto una vera e propria frode fiscale per vendere l’azienda a un prezzo di mercato molto più alto del reale valore. Riuscirà Robert a gestire questa bollente situazione ed evitare che la legge possa fargli pagare il suo salatissimo conto per un omicidio colposo e per un tentativo di frode multimilionaria?

