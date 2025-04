La frontiera indomita, film su Rete 4 diretto da Hugo Fregonese

Domenica 6 aprile, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17, La frontiera indomita, film western del 1952, con la regia di Hugo Fregonese, cineasta argentino conosciuto per La rivolta degli Apache (1951), e le musiche di Hans J. Salter.

Protagonista del film è Joseph Cotten, che approdò nel mondo del cinema grazie alla sua amicizia con Orson Welles. Debuttò sul grande schermo con Too Much Johnson, film diretto proprio da Orson Welles. Partecipò ad un altro film di grande successo, Quarto potere, diretto e interpretato sempre da Orson Welles. Tra gli altri film celebri ai quali ha partecipato da segnalare Niagara, Tora! Tora! Tora!, L’ombra del dubbio e Gli orrori del castello di Norimberga.

Al suo fianco Shelley Winters, che debuttò poco più che ventenne nel film Che Donna!, anche se ottenne il suo primo ruolo di un certo livello con Doppia vita. Dopo aver interpretato altri film come L’urlo della città, di genere noir, e il western Il fiume rosso, all’iniziò degli anni ’50 preferì interpretare ruoli drammatici, come la dimessa operaia in Un posto al sole.

La trama del film La frontiera indomita: un villain spietato e un amore contrastato

Ne La frontiera indomita siamo nel vecchio West e i Denbow, proprietari di grandi appezzamenti di terreno, opprimono i coloni, ai quali viene vietato il passaggio attraverso i loro possedimenti per arrivare ai territori fertili e vergini. Glenn Denbow è un uomo malvagio ed è intenzionato a tutti i costi a conquistare la bella Jane Stevens. Non si ferma davanti a niente per arrivare al suo obiettivo, infatti non esita a uccidere a sangue freddo il fidanzato della ragazza.

Jane è l’unica che ha assistito all’omicidio del suo fidanzato, quindi Glenn escogita un piano perfido quanto diabolico: costringere la ragazza a sposarlo. La donna, diventando sua moglie, non potrebbe infatti testimoniare contro di lui e quindi non ci sarebbe nessuno che potrebbe incolparlo di omicidio, accusa che potrebbe costargli la forca.

Glenn mette a punto il suo piano diabolico e costringe la bella Jane a sposarlo, ma anche dopo il matrimonio continua a condurre una vita dissoluta e senza alcuna moralità, tant’è che il padre lo caccia addirittura fuori di casa. Jane è disgustata e scandalizzata dai comportamenti scellerati e dissoluti del marito e il suo cuore, segretamente, batte per il cugino di lui, Kirk, un giovane onesto e coraggioso.

Intanto Glenn per vendicarsi del padre si unisce ai banditi, nel tentativo di rubare la mandria della sua stessa famiglia, ma viene ucciso. Morto il vecchio Glenn Denbow, le redini della famiglia passano a Kirk, che finalmente concede ai coloni il permesso di attraversare la sua terra. Kirk e Jane possono amarsi alla luce del sole e per loro comincia una nuova vita.