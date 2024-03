La frontiera indomita, Rete 4/ Vecchio western di Hugo Fregonese, in onda oggi, domenica 24 marzo 2024

La frontiera indomita, diretto da Hugo Fregonese

Domenica 24 marzo, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17,00, il film western del 1952 dal titolo La frontiera indomita. La pellicola è diretta dal noto regista Hugo Fregonese, diventato famoso per avere girato Apenas un delincuente (1949), realizzato in Argentina e presentato alla 10° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Le musiche hanno invece la firma del compositore austriaco Hans J. Salter, che ha lavorato spesso in collaborazione con Frank Skinner nella realizzazione di colonne sonore per lungometraggi come L’uomo lupo (1941) e Il ritorno dell’uomo invisibile (1940).

Il protagonista del film La frontiera indomita è interpretato dall’attore statunitense Joseph Cotten, che lavorò a numerosi film di successo sotto la guida di registi importanti, come Alfred Hitchcock in L’ombra del dubbio (1943).

Al suo fianco l’attrice Shelley Winters, vincitrice del Premio Oscar alla Miglior attrice non protagonista per Il diario di Anna Frank (1960). Nel cast del film La frontiera indomita anche l’attore Scott Brady, famoso per avere partecipato nel 1958 al film western L’urlo di guerra degli apaches, al fianco di Clint Eastwood.

La trama del film La frontiera indomita: storia di latifondisti spietati e di una donna contesa

La frontiera indomita racconta la storia dei Denbow, una famiglia di proprietari terrieri che ha deciso di impedire ai coloni di attraversare i loro possedimenti per raggiungere le aree vergini del selvaggio West. In particolare Glenn (Scott Brady), si dimostra un ragazzo poco raccomandabile, disposto a tutto per riuscire a conquistare la splendida Jane (Shelley Winters), anche ad uccidere il suo fidanzato a sangue freddo.

La ragazza è l’unica ad avere assistito al delitto, così Glenn la obbliga a sposarlo, in questo modo non potrà testimoniare contro di lui e riuscirà ad evitare la forca. Anche dopo il matrimonio l’uomo continua con i suoi comportamenti immorali, tanto da essere cacciato dal padre. Nel frattempo Jane si innamora segretamente di uno dei cugini di Glenn, Kirk (Joseph Cotton), un ragazzo onesto e valoroso.

Glenn decide di vendicarsi del padre unendosi a una banda di delinquenti e progettando di derubare i suoi cari della mandria, ma viene ucciso. Con la morte del padre di Glenn è Kirk a diventare il capo famiglia e finalmente concede ai coloni di poter attraversare i loro possedimenti. Per il giovane uomo e Jane inizia una nuova pagina della loro vita, ricca di amore e felicità…

