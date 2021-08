La frontiera indomita/ Su Rete 4 il film con Shelley Winters (oggi, 1 agosto 2021)

La frontiera indomita va in onda su Rete 4 oggi, domenica 1 agosto 2021, a partire dalle ore 17.10. Si tratta di un western del 1952 per la regia di Hugo Fregonese, che tra l’altro ha diretto anche – la rivolta degli Apache, Joe cercati un posto per morire, Ballata selvaggia, La battaglia di Fort Apache -. Il film è distribuito da Universal International Pictures e nel cast abbiamo: Joseph Cotten che in 43 anni di carriera ha interpretato 65 film vincendo nel 1949 al Festival di Venezia il Premio Coppa Volpi per – Il ritratto di Jennie – come migliore interpretazione maschile. Il personaggio femminile è Shelley Winters che durante la sua carriera si è aggiudicata due premi Oscar, il primo nel 1966 per – Incontro al Central Park – come migliore attrice non protagonista e il secondo per – Il diario di Anna Frank – come migliore attrice non protagonista.

La frontiera indomita, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama de La frontiera indomita. La famiglia Denbow possiede molti terreni agricoli e non permettono ai coloni attraversarli per raggiungere i terreni fertili del selvaggio west. Glenn è il peggiore, un uomo aggressivo e violento, tanto da infatuarsi di Jane Stevens che vuole averla a tutti i costi e per farlo non ci pensa due volte a uccidergli il fidanzato. Glenn è l’unica testimone del delitto e se parlasse Glenn finirebbe al patibolo, ma l’uomo con la sua scaltrezza obbliga Jane a sposarlo così non potrà testimoniare contro suo marito e lui eviterà la forca. Dopo le nozze Glenn continua a comportarsi in maniera immorale, suo padre decide di cacciarlo di casa. Jane sempre più disgustata dal comportamento maleducato e vile del marito, lo respinge in continuazione. Nel frattempo le sue attenzioni sono rivolte a Kirk e se ne innamora segretamente. Glenn si unisce a una banda d ibanditi con l’intento di rubare la mandria alla sua famiglia, ma viene ucciso. Dopo la morte del vecchio Dembow a prendere leredini della fattoria è Kirk, che dà subito il permesso ai coloni d iattraversare le sue terre: per lui e jane è solo l’inizio di una vita felice insieme.

