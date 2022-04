La Frustata/ Su Rete 4 il film con Richard Widmark

La Frustata, film di Rete 4 diretto da John Sturges

La Frustata è un film western che va in onda su Rete 4 dalle 17,00 di oggi 24 aprile. La pellicola è una produzione americana del 1956 diretta da John Sturges, liberamente tratta dal romanzo di Frank Gruber.

Gli interpreti principali sono: Richard Widmark, Donna Reed, William Campbell, Harry Morgan, John McIntire. L’autore delle musiche è il compositore Herman Stein, famoso per aver scritto le colonne sonore dei maggiori film di fantascienza degli anni 50.

La Frustata, la trama del film: un’affannosa ricerca

La storia de La Frustata è incentrata sull’affannosa ricerca di una coppia, del patrigno di lui, avvenuta in Arizona. Stando alle notizie ricevute, il patrigno del protagonista Jim, è dato per morto insieme ai suoi compagni di viaggio durante un’imboscata da parte degli Apaches. È proprio mentre è alla ricerca della salma dell’uomo, che Jim incontra una bella e misteriosa signora, anche lei disperata per la morte del marito avvenuta durante lo stesso agguato.

In realtà, la donna, non è amareggiata dalla scomparsa del consorte, ma teme di non riuscire più a recuperare l’ingente somma in oro che l’uomo custodiva. Nonostante, all’inizio dell’incontro, i due si mostrano reticenti, decidono di continuare insieme le ricerche, spinti dalla stessa volontà e passione.

