La frustata/ Su Rete 4 il film western con Richard Widmark (oggi, 25 ottobre 2020)

La frustata sarà trasmesso oggi, domenica 25 ottobre, a partire dalle ore 16.45 su Rete 4 western americano del 1956 per la regia di John Sturges. Il film è un po’ diverso dai tradizionali film incentrati sui cowboys cui siamo abituati: la sua trama infatti comprende anche spunti romantici ed un tocco di giallo, che non guasta per rendere intrigante la storia dei protagonisti, interpretati da Richard Widmark, William Campbell e dalla sensuale Donna Reed. Basato sul romanzo omonimo di Frank Gruber il film è stato prodotto da Aaron Rosemberg per la Universal Pictures, con il nome originale di Backlash. Tra gli interpreti spicca il nome di Richard Widmark, attore dal talento eccezionale, specializzato in ruoli da duro ed insignito del Golden Globe per la sua interpretazione del gangster psicopatico Tommy Udo nel film drammatico Il Bacio della morte.

Nel corso della sua quarantennale carriera Widmark ha incantato pubblico e critica lavorando per i più famosi registi, tra i quali John Ford e Sidney Lunet, oltre che accanto agli attori più famosi dell’epoca tra cui ricordiamo Marilyn Monroe, Gary Cooper, Henry Fonda e Spencer Tracy.

La frustata, la trama del film

La frustata racconta la vita di Jim Slater (Richard Widmark) che decide di scoprire la verità sulla morte del padre, ucciso da un gruppo di indiani Apache durate un’imboscata e che lui non ha mai conosciuto. Jim lascia così la sperduta località di Gila Valley e si mette alla ricerca di indizi per scoprire che cosa sia realmente accaduto il giorno della strage. Scopre così, che oltre ai 5 uomini uccisi, esiste un sesto uomo che ha assistito al massacro, scappando con l’equivalente di ben 60.000 dollari in monete d’oro.

Inizia così un lungo e pericoloso viaggio attraverso gli sterminati territori del West che lo porterà ad incrociare il cammino della bellissima e coraggiosa Karyl Orton (alias Donna Reed) che sta cercando il marito scomparso. Unendo le loro forze riusciranno a scoprire la verità e recuperare il malloppo? Ci sarà spazio per una storia d’amore tra Jim e Karyl oppure il segreto di Gila Valley resterà sepolto per sempre? Non tutto infatti andrà come previsto…



