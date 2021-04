La Fuggitiva 2 ci sarà?/ Anticipazioni: nuovi misteri per Arianna?

Anticipazioni La fuggitiva 2: spoiler e indiscrezioni

Questa sera, lunedì 26 aprile, su Rai 1 vanno in onda gli ultimi due episodi della fiction “La fuggitiva” con protagonista Vittoria Puccini nei panni di Arianna Dalmasso. La serie diretta da Carlo Carlei ha riscosso buoni risultati: la prima puntata, in onda il 5 aprile, ha appassionato 5 milioni 230 mila telespettatori con il 21,4% di share; la seconda puntata del 12 aprile 21,5% e 5 milioni 94 mila; la terza puntata del 19 aprile ha conquistato il 20,8% con 5 milioni 79 mila spettatori. “La serie che ha tenuto incollati milioni di spettatori giunge alla sua spettacolare ed epica conclusione”, ha scritto il regista Carlei su Twitter annunciando il finale di stagione. Ma a poche ora dal gran finale de “La fuggitiva”, i fan della fiction con Vittoria Puccini si chiedono se ci sarà una seconda stagione.

La fuggitiva 2: ci sarà una nuova stagione?

Al momento non sono ancora trapelate notizie o indiscrezioni su un possibile seconda stagione de “La fuggitiva”, anche se la fiction nascerebbe come una miniserie. Non è da escludere, però, visto i buoni ascolti che gli autori riescano a trovare uno spunto per una nuova stagione. Nel caso in cui dovesse venire riconfermata, la fiction con Vittoria Puccini potrebbe venire trasmessa nell’autunno 2021 o nei primi mesi del 2022. “La fuggitiva” racconta di Arianna Dall’asso, che dopo la violenta morte del marito, scappa dalla polizia che la crede colpevole per cercare il vero assassino. Sembra difficile che una possibile seconda stagione continui questo racconto, è più facile che si passi a una nuova vicenda. In attesa di scoprire se “La fuggitiva” sarà confermata per una seconda stagione, il pubblico di Rai 1 potrà godersi il finale di stagione, questa sera dalle 21.25 su Rai 1.

