La Fuggitiva/ Anticipazioni puntata oggi 12 aprile: Arianna morirà?

La Fuggitiva, anticipazioni puntata oggi, 12 aprile

La Fuggitiva torna in onda oggi, 12 aprile, su Rai1 con una nuova puntata, la seconda della stagione, dopo l’ottimo debutto di lunedì. Vittoria Puccini sarà ancora la protagonista, la bella Arianna, ormai una donna in fuga alla ricerca della verità per tornare a riprende in mano la sua vita. Nella prima puntata de La Fuggitiva abbiamo visto la sua vita perfetta al fianco di Fabrizio almeno fino a che suo marito non è morto e proprio lei è finita nei guai accusata di essere l’assassina. A remare contro di lei un vero e proprio complotto, almeno secondo da quanto si evince nell’incipit della fiction, e una testimone pronta a dirsi l’amante di Fabrizio e fornendo quindi il movente dell’omicidio alla Polizia. Ma è davvero possibile che una donna così abbia ucciso il marito per vivere adesso da latitante costretta a lasciare anche suo figlio per trovare la verità che la riguarda?

La fuggitiva, location della fiction/ A Torino "architetture ardite e d’avanguardia"

Arianna trova le prime prove del complotto?

Sarà proprio per rispondere a questa domanda che oggi La Fuggitiva tornerà in onda con la seconda puntata in cui sentiremo ancora parlare della sua fuga e dei primi pezzi che comporranno il puzzle della sua verità e del passato che ha provato a lasciarsi alle spalle e che, forse, adesso bussa alla sua porta. Chi ha seguito la fiction nella sua prima puntata sa bene che Arianna è sparita nel nulla dopo un incidente accorso alla sua famiglia e che per dieci anni è rimasta lontana da tutti e da tutti fino a quando non è riapparsa accolta in un orfanotrofio e poi adottata da un amico di famiglia. Nel primo episodio in onda questa sera Arianna inizia a pensare a tutte quelle persone che potrebbero sapere qualcosa e che vivevano attorno al marito e così parlando con la sorella del defunto Bonzani, scopre proprio che il primo della lista è Fusco, un costruttore presente quel giorno all’inaugurazione. Dall’altro lato anche Michela, che continua ad essere sulle tracce della fuggitiva, è convinta che qualcosa non torni e che forse quello di Bonzani non è stato proprio un suicidio come tutti credono.

La Fuggitiva/ Anticipazioni seconda puntata, lunedì 12 aprile: Arianna è ferita

Arianna e Michela faccia a faccia ne La Fuggitiva ma…

Dalla parte di Arianna troviamo ancora Marcello pronto a penetrare nella notte nell’azienda di Fusco per mettere le mani sui dati trovati sul suo pc aziendale. Durante una serie di inseguimenti e corse contro il tempo, la nostra protagonista finisce col rimanere ferita mentre Marcello prova a recuperare i dati del computer. A peggiorare le cose è proprio il momento in cui la donna si mette sulle tracce di un altro possibile colpevole che si trova in quel momento proprio insieme al Commissario Berti. Ancora una volta è Marcello che la salva mentre Michela ordina una retata nel campo rom dove la donna ha trovato rifugio da Fatima. Sarà quello il momento in cui le due protagoniste si troveranno faccia a faccia e Arianna rivelerà a Michela che Berti fa parte nel complotto. Prossima tappa? Lugano.

LEGGI ANCHE:

La Fuggitiva/ Anticipazioni, diretta: colpo di genio di Arianna, patto con Marcello

© RIPRODUZIONE RISERVATA