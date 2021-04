La Fuggitiva/ Anticipazioni puntata oggi 19 aprile: Arianna ucciderà Daniela?

La Fuggitiva, anticipazioni puntata oggi, 19 aprile

La Fuggitiva torna in onda questa sera ad un passo dal gran finale. L’appuntamento è fissato su Rai1 proprio oggi, 19 aprile, a partire dalle 21.30 con Arianna ancora in fuga e non solo. Vittoria Puccini è pronta a calarsi di nuovo nei panni della misteriosa protagonista della fiction di Rai1 forte di quei dieci anni di cui sappiamo poco o niente e, in particolare, agguerrita non solo per tornare ad essere una donna libera ma anche per riuscire a risolvere l’intricato caso della morte e dell’omicidio del marito Fabrizio. Quello che è certo è che lei continua a professarsi innocente e proprio grazie al suo lavoro e a quello di Marcello, sembra ormai certo che ci sono indizi importanti che lo dimostrano, ma riuscirà a sbrogliare la matassa prima che sia troppo tardi?

Arianna e Marcello in Svizzera

Nella terza puntata de La Fuggitiva ci ritroveremo di nuovo insieme alla coppia di ‘investigatori’ che, tornati da una trasferta in Svizzera, si ritroveranno a far fronte a nuove scoperte e rivelazioni. Ma cosa succederà di preciso? Ad aprire le danze sarà proprio l’episodio in cui Arianna si ritroverà a scavare nella vita e negli affari del marito in Svizzera. Lì lei e Marcello incontreranno il consulente finanziario e amico del giornalista, Franz, che li indirizzerà su Louise Bruno, una faccendiera importante. A prestarle il volto sarà Magdalena Grochowska e sarà lei la protagonista chiave del primo episodio soprattutto quando Arianna farà in modo di rapirla per farla parlare scoprendo così che dietro la società Litium c’è addirittura la mano della ‘ndrangheta e, in particolare, quella di Giuseppe Mannara. Anche Michela ormai sembra concincersi del piano di Arianna tanto che, proprio su suo consiglio, inizierà ad indagare su Berti scoprendo che la moglie è malata ma la notizia che la fuggitiva si trova in Svizzera cambierà le priorità. Gli ageti provano a far parlare Franz con la forza ma senza ottenere molto.

Arianna ucciderà Daniela?

L’uomo riuscirà a far fuggire Marcello e la bella Arianna che si ritroverà poi in Italia e, in particolare, a casa sua, pronta a cercare delle prove disseminate magari proprio dal marito per paura di quello che poi è successo. Qui ritrova Daniela che svela ancora di essere stata la sua amante e a quel punto Arianna la aggredisce e scappa via non prima di aver trovato un indizio. A quanto pare il marito aveva nascosto una lista di nomi in una cornice e sembra che siano tutti camionisti colleghi di Bonzani a lavoro per Fusco, cosa ne sarà adesso di loro e cosa scoprirà questa sera in puntata?

