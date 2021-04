La Fuggitiva / Anticipazioni seconda puntata, lunedì 12 aprile: i dubbi di Michela

La Fuggitiva torna lunedì prossimo, 12 aprile, con la seconda puntata. La trama del nuovo episodio si preannuncia a dir poco avvincente, con nuovi sviluppi che animeranno le vite dei nostri protagonisti. Le anticipazioni della seconda puntata rivelano che Arianna, il personaggio interpretato da Vittoria Puccini, scoprirà che ci sono delle persone sospette, vicine a Fabrizio, che potrebbero aver nascosto volontariamente dettagli importanti su tutta la vicenda. Scambiando quattro chiacchiere con la sorella del defunto Bonzani, verrà a sapere che l’uomo era in collera con il suo ex datore di lavoro, Fusco, un famoso costruttore, noto a tutte le persone della zona.

La Fuggitiva torna lunedì 12 aprile con la seconda puntata: le anticipazioni

Arianna scopre che Fusco era presente all’inaugurazione del polo residenziale a cui aveva partecipato pure Fabrizio. E mentre raccoglie nuove informazioni e indizi importanti, Michela attua un piano per catturare Arianna: ci riuscirà? Le anticipazioni rivelano che partirà una vera e propria rincorsa da parte di Michela, sempre più decisa ad arrivare alla verità catturando Arianna. Al tempo stesso, grazie a nuovi indizi, si renderà sempre più conto che dietro l’omicidio ci sono ombre inquietanti e poco chiare, nonostante la Berti la spingerà a focalizzarsi sulla cattura di Arianna. Non resta dunque che attendere la prossima settimana per scoprire gli sviluppi di questa appassionante fiction con Vittoria Puccini.

