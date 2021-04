La Fuggitiva/ Anticipazioni ultima puntata oggi, 26 aprile: Arianna morirà?

La Fuggitiva, anticipazioni ultima puntata oggi, 26 aprile

Ultimi colpi di scena ne La fuggitiva oggi, 26 aprile, su Rai1. La fiction con Vittoria Puccini tornerà in onda proprio questa sera con quella che è l’ultima puntata di questa prima, e forse ultima, stagione, ma cosa succederà e cosa vedremo questa sera? La storia di Arianna potrebbe giungere al termine già con questo finale o, magari, lasciare tutti appesi fino a quando non si tornerà a parlare di lei e della sua storia nella prossima stagione ancora non annunciata. Ma se così non fosse? L’ultima puntata de La fuggitiva metterà Arianna alle strette quando la donna cadrà in trappola insieme al suo braccio destro, Marcello, rischiando di mettere fine al suo piano di riserva della verità. La lotta di Arianna non riguarda solo lei, la sua libertà e la verità sulla morte del marito, ma anche la sua voglia di tornare ad abbracciare suo figlio, lo stesso da cui si è separata nella prima puntata della fiction proprio per non trascinarlo in mezzo ai guai.

Bondi ucciderà Arianna?

La coproduzione Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, giunge al termine con Arianna pronta a chiamare Feola per rivelargli quello che ha scoperto. E’ proprio allora che i due fissano un appuntamento per sistemare la situazione ma l’uomo, prima di uscire, viene tramortito dagli stessi uomini che hanno già messo le mani su Simone e così quando la protagonista arriva sul posto dell’appuntamento con Marcello al seguito trova quegli stessi uomini pronti a tendergli un agguato. Del gruppo fa parte anche Bondi che si trova faccia a faccia con Arianna e prova a tramortirla ma senza successo visto che sul posto arriva anche Michela. Grazie ad una intercettazione realizzata con Marchi, Michela è arrivata sul posto giunto in tempo per salvare Arianna e per uccidere Bondi. A quel punto è ormai chiaro che la protagonista potrà contare sull’aiuto dell’agente che avrebbe dovuto darle la caccia e così, insieme a Marcello, può rifugiarsi nella vecchia villa di famiglia.

La Fuggitiva, Michela corre in soccorso di Arianna e…

Proprio lì, guardando la tv, scoprono che Simone è stato rapito e così Arianna, disperata, decide di “far visita” a Berti insieme a Marcello. Solo fingendo di minacciare di morte sua moglie Linda, le due scoprono davvero chi ha ucciso Fabrizio e anche il perchè di questo suo omicidio e delle macchinazioni contro Arianna, cosa succederà a quel punto? Riuscirà a salvare suo figlio ottenendo così il lieto fine che tanto cerca dall’inizio di questa storia oppure no? Lo scopriremo dalle 21.30 di questa sera nell’ultima puntata della fiction.

