La Fuggitiva, fiction/ Anticipazioni puntata oggi 4 aprile: chi è Arianna?

La Fuggitiva, diretta e anticipazioni prima puntata oggi, 4 aprile

Tutto è pronto per l’esordio di Vittoria Puccini nei panni di Arianna nella nuova fiction di Rai1, La Fuggitiva. I primi due episodi sono disponibili già da ieri su RaiPlay ma solo oggi andranno in onda in tv a partire dalle 21.30 circa proprio sulla rete ammiraglia della tv pubblica. Toccherà di nuovo a Vittoria Puccini rinvetarsi per portare sullo schermo un personaggio tutto nuovo, un’eroina in fuga che cercherà la verità su quello che sembra essere un caso di omicidio che potrebbe costarlo caro. A morire è proprio il suo amato marito e la colpa ricade subito su di lei che, per evitare di finire in carcere ingiustamente, scappa via per trovare i tasselli di una verità dal sapor di complotto. Prenderà il via da qui la nuova fiction che mostrerà al pubblico la bella Arianna, madre di Simone e moglie di Fabrizio, un normale assessore all’urbanistica della Regione Piemonte.

Valerio Scanu “Morte papà? Mi aggrappo alla vita”/ Fiordaliso “È una bella Pasqua...”

La Fuggitiva, la trama della prima puntata

Proprio dopo l’inaugurazione di un polo residenziale importante, l’uomo è stato ucciso e tutti gli indizi portano subito ad Arianna, ma sarà davvero lei la colpevole o è solo vittima di un complotto? Questo è quello che si chiede il giornalista Marcello Favini che adesso ha intenzione di scoprire la verità proprio mentre lei riuscirà a fuggire poco prima dell’arresto. Sulle sue tracce ci sono però il commissario Berti e l’agente Michela Caprioli che scoprono subito che Arianna è la bambina che è sparita per dieci anni dopo che qualcuno ha sterminato la sua famiglia dopo una rapina. Saranno gli inquirenti a interrogare proprio il patrigno di Arianna, Maurizio Feola, scoprendo la sua storia, dalla famosa rapina in villa fino alla sua ricomparsa in Bosnia dopo dieci anni nel silenzio. Fu proprio Feola, una volta scoperto che la bambina era tornata, ad adottarla in nome dell’amicizia che la legava a suo padre. Il giornalista Favini è l’unico a dubitare della colpevolezza di Arianna e ha intenzione di scoprire la verità, ma cosa verrà a galla?

Tancredi Cantu Rajnoldi/ Vince ancora contro Aka7even e Rudy Zerbi...

Arianna si rifugia da Suor Donata ma..

La cosa più curiosa sarà proprio quella di capire e scoprire qual è il suo passato e cosa è accaduto nei dieci anni in cui la giovane è rimasta lontana da casa. Nel secondo episodio de La Fuggitiva, scopriremo che Arianna, che ha portato con sé proprio Simone suo figlio, finirà lì dalle suore che l’hanno accolta al suo ritorno in Italia, ovvero la comunità di Suor Donata. A quel punto Michela arriva subito a lei e così Arianna capisce che è arrivato il momento di lasciare Simone ai nonni e trovare da sola la strada giusta per la fuga. Entrata in possesso degli articoli di Marcello, la donna gli chiederà aiuto iniziando proprio da Bonzani, uomo in possesso di informazioni sull’omicidio. Ma una volta arrivati all’incontro con lui succede qualcosa di terribile. L’uomo si ucciderà sotto i loro occhi?

LEGGI ANCHE:

Serena Rossi "Mai foto con il c*lo di fuori"/ Prossima tappa Sanremo 2022?

© RIPRODUZIONE RISERVATA