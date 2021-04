La fuggitiva, location della fiction/ A Torino “architetture ardite e d’avanguardia”

Questa sera, lunedì 12 aprile, va in onda la seconda puntata della fiction “La fuggitiva”, con protagonista Vittoria Puccini.

Le riprese si sono svolte principalmente in Piemonte, a Torino e sul Lago Maggiore. Tra le location torinesi ci sono: la Nuvola Lavazza, il Parco Dora, il grattacielo Intesa Sanpaolo e il Campus Luigi Einaudi. “Non conoscevo Torino, sono rimasto incantato quando ho fatto i sopralluoghi. Purtroppo a causa della pandemia e delle restrizioni abbiamo potuto girarci solo due settimane ma è una città ricca di cose belle e mi sono trovato benissimo. Conto di tornarci prossimamente con qualche altra produzione”, ha detto il regista Carlo Carlei a Repubblica. Invece, tra le suggestive location sul Lago Maggiore segnaliamo: Fondotoce, Ghiffa Pallanza e Stresa. Altre riprese sono state effettuate a Gressan, Roma, Tivoli e Terni.

È una Torino moderna e all’avanguardia, quella che fa da sfondo alla fiction “La fuggitiva” fiction di Ria 1. Il Parco Dora, infatti, è un complesso postindustriale caratterizzato da enormi pilastri di cemento e attraversato dalla Dora Riparia. Il grattacielo di Intesa San Paolo è stato progettato dall’archistar Renzo Piano, e al suo 35esimo piano accoglie quello che è il ristorante più alto d’Italia. Il regista Carlo Carlei si è espresso così in merito alle location scelte per la fiction “La fuggitiva”: “La scelta delle location ha coinvolto diverse ambientazioni ultra-moderne che privilegiano architetture ardite e d’avanguardia, non facilmente identificabili con un contesto urbano specifico. Un modo per ribadire la direzione di una serie high-concept ad altissimo tasso di spettacolarità, suspense e intrattenimento”, riporta Style Magazine del Corriere della Sera.

