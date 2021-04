La Fuggitiva, location della fiction Rai/ Dov’è stata girata? Da Torino a Tivoli: il Ponte Gregoriano…

La Fuggitiva, la fiction di Raiuno con Vittoria Puccini, torna in onda questa sera su Rauino con l’ultima puntata, ma dove sono state girate le quattro puntate? La fiction è stata quasi interamente girata in Piemonte. In particolare, la location principale della fiction è Torino. Nel corso delle quattro puntate, i telespettatori hanno avuto modo di ammirare Nuvola Lavazza che si trova nel quartiere Aurora. Nelle varie scene della fiction, inoltre, ci sono Parco Dora, il palazzo di Intesa San Paolo, il Campus Luigi Einaudi dell’Università di Torino, Verbania, Stresa e le Isole Borromee. Tuttavia, la fiction è stata girata anche in Valle D’Aosta, in particolare a Gressan. Tuttavia, le ultime scene della fiction hanno visto Vittoria Puccini e il resto del cast spostarsi nel Lazio, in particolare a Tivoli.

Location La Fuggitiva: ultime scene nel Lazio

La fuga del personaggio interpretato da Vittoria Puccini nella fiction La Fuggitiva tocca varie zone d’Italia. Oltre al Piemonte e alla Valle D’Aosta, infatti, nelle varie scene, ha trovato spazio anche il Lazio. Gli ultimi giorni di riprese avrebbero avuto luogo tra Roma e Tivoli. In particolare, pare che l’ultimo ciak, come svela il portale No Spoiler, sia stato girato nella capitale. Di Tivoli, in una delle ultime scene, s’intravede il Ponte Gregoriano che collega il centro della città di Tivoli alla Villa Gregoriana. Di Roma, invece, si può ammirare l’Istituto Salesiano di Villa Sora. Sono tanti, dunque, i luoghi che hanno fatto da sfondo alla fuga del personaggio di Vittoria Puccini che, questa sera, dovrebbe fermarsi proprio a Roma.

