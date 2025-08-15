La fuitina sbagliata vede due debutti, quello alla regia di Mimmo Esposito e quella degli youtuber I Soldi Spicci: il risultato è super divertente

La fuitina sbagliata, film su Rai 2 diretto da Mimmo Esposito

Venerdì 15 agosto 2025, andrà in onda, in seconda serata su Rai 2, alle ore 22.40, la commedia dal titolo La fuitina sbagliata. Si tratta di un progetto cinematografico italiano del 2018 prodotto da Cattleya Lab e Rai Cinema, con la regia di Mimmo Esposito, attore e regista al suo esordio dietro la macchina da presa.

The Terminal, la storia vera del film con Tom Hanks/ La vita in aeroporto di un rifugiato politico iraniano

I protagonisti sono interpretati da I Soldi Spicci, ovvero Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, youtuber e attori molto amati dal mondo del web. Nel cast anche: Barbara Tabita, David Coco, Paride Benassai e I Sansoni.

La trama del film La fuitina sbagliata: le famiglie si amano e i fidanzati si odiano, quanto può durare?

La fuitina sbagliata è una commedia brillante che ribalta il classico mito di Romeo e Giulietta. In questa storia, le famiglie Casisa e Vitrano sono legate da un’amicizia profonda e sincera, mentre i rispettivi figli, Claudio e Anna, sono una coppia storica ormai scoppiata. Studenti fuori sede, i due non si sopportano più e desiderano solo allontanarsi l’uno dall’altra.

Sotto il sole di Riccione, Canale 5/ Trama film e cast: colonna sonora di Tommaso Paradiso (oggi 15 agosto)

Tornati in Sicilia per una breve visita, si ritrovano immersi in un clima familiare perfetto: le due famiglie non solo vanno d’accordo, ma hanno anche avviato un’attività commerciale insieme. I Casisa producono ricotta, i Vitrano scorze di cannoli, e insieme lanciano un nuovo prodotto: “il cannolo degli innamorati”, con Claudio e Anna come volti pubblicitari.

Incapaci di rovinare l’idillio e troppo impauriti per confessare la rottura, i due inventano una serie di bugie sempre più assurde. Fingono di essere ancora fidanzati, annunciano un matrimonio imminente e addirittura una gravidanza. Le menzogne si accumulano, dando vita a una catena di equivoci comici e situazioni paradossali. Tra gag esilaranti e colpi di scena, Claudio e Anna si troveranno a fare i conti con le conseguenze della loro “fuitina”… decisamente sbagliata.

Sarah e Valerio, ritorno di fiamma? Incontro segreto dopo Temptation Island/ Interviene il fratello di lei