La fuitina sbagliata/ Su Rai 3 il film con I Soldi Spicci

La fuitina sbagliata, film di Rai 3 diretta da Mimmo Esposito

La fuitina sbagliata va in onda oggi, domenica 21 agosto, a partire dalle ore 16.35 su Rai 3. Si tratta di un film comico prodotto in Italia nel 2018 da Marco Chimenz e Alessandro Siani, diretto da Mimmo Esposito. Protagonisti sono I Soldi Spicci. L’opera si basa concettualmente sul significato tradizionale del termine “fuitina” che si riferisce ad una fuga d’amore basata sul voler dare concreta dimostrazione del sentimento alle rispettive famiglie.

Nel caso della pellicola però il significato è all’opposto; i protagonisti infatti sfuggono dal sentimento amoroso. Le riprese del film sono durate solamente 5 settimane mentre la resa non è stata delle più soddisfacenti sia dal punto di vista della critica che degli incassi. Tra le personalità artistiche principali del cast sono presenti David Coco, Paride Benassai, Annandrea Vitrano e Claudio Casisa. Gli ultimi due hanno in particolare ricoperto il ruolo di sè stessi.

La fuitina sbagliata, la trama del film

Il film La fuitina sbagliata racconta le vicende di due giovani innamorati, Claudio e Annandrea, rispettivamente appartenenti a famiglia operanti nel settore culinario riferito a prodotti tipici della loro terra. I due si sono legati fin da giovanissimi, ovvero ai tempi della frequentazione liceale; in onore del forte sentimento che li lega le famiglie hanno creano addirittura un dolce. Si tratta del tradizionale cannolo siciliano ma chiamato “Il cannolo degli innamorati”.

La relazione florida però riceve una brusca frenata quando i due scelgono di spostarsi a Palermo abbandonando quindi il paese natale. L’obbiettivo era quello di frequentare con assiduità l’università per raggiungere poi il matrimonio ma le cose non vanno proprio nel verso giusto. Mentre la ragazza infatti mostra la massima dedizione, Claudio la irrita con i suoi comportamenti sempre immaturi e poco diligenti. Per questa ragione Annandrea finisce per innamorarsi del proprio professore di francese assegnando poi l’arduo compito di comunicare la separazione all’ex fidanzato.

I due si presentano insieme ad un pranzo organizzato dalle famiglie nel paese natale ma nel momento della comunicazione Claudio sorprende Annandrea proponendole il matrimonio e scatenando tutta la sua ira. Giunti al fatidico giorno però il ragazzo non può più mentire e decide di raccontare davanti a tutto il paese la fine del loro amore.

Le famiglie di conseguenza impazziscono e iniziano a rincorrere per tutta la città i due ragazzi costretti a scappare. E’ proprio in questo frangente che riscoprono l’amore reciproco, proprio quando i due nuclei familiari ormai sembravano rassegnati alla fine di quello che sembrava un amore inscalfibile.

