La fuitina sbagliata/ Video, su Rai 2 il film con I Soldi Spicci (oggi 9 giugno 2020)

La fuitina sbagliata va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, martedì 9 giugno, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata in Italia nel 2018 dalla casa cinematografica della Cattleya Lab in collaborazione con Rai Cinema mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita da 01 Distribution. La regia del film è stata data a Mimmo Esposito mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Marco Alessi, Claudio Casisa, Salvo Rinaudo e Annandrea Vitrano. I principali protagonisti di questo film sono Annandrea Vitrano, Claudio Casisa che formano la coppia de I Soldi Spicci sul web. Nel cast troviamo anche Paride Benassai, Stefania Blandeburgo, Alessandro Bolide, Luca Lombardi e Salvatore La Mantia.

La fuitina sbagliata, la trama del film

In La fuitina sbagliata ci troviamo in una piccola cittadina di montagna a pochi chilometri da Palermo dove vivono due giovani di nome Claudio e Anna. Sono i figli di due famiglie che da tanti anni si occupano di attività imprenditoriali ottenendo un enorme successo e rispettivamente per quanto concerne la produzione di ricotta e prodotti caseari e per quanto concerne invece le cialde per i classici e tanto amati cannoli siciliani. I due fin da quando erano degli adolescenti hanno dimostrato una certa sintonia e da sempre sono praticamente fidanzati. Il loro amore è stato preso nel migliore dei modi dalle rispettive famiglie che anzi hanno voluto sfruttare la cosa dal punto di vista del marketing creando un particolare cannolo siciliano frutto dell’unione dei loro prodotti. Insomma tutti sembrano essere felici e all’orizzonte appare come altamente probabile un matrimonio che peraltro renderebbe le rispettive famiglie ancora maggiormente orgogliose.

Ci sono nel futuro dei due ragazzi però tantissimi punti interrogativi soprattutto quando si dovranno trasferire a Palermo per effettuare gli studi universitari. Infatti l’atteggiamento dei due ragazzi verso questa nuova esperienza scolastica si dimostrerà molto differente ed in particolar modo con Anna che saprà essere molto diligente portando avanti è un percorso scolastico davvero straordinario mentre Claudio è perennemente alle prese con una certa mancanza di voglia e tantissime bocciature agli esami.

Questa mancanza di maturità e di impegno da parte del ragazzo finisce per irritare Anna la quale decide di mettere fine alla loro relazione d’amore anche perché affascinata dal suo professore di lingua francese. A questo punto i due ragazzi si rendono conto che devono mettere a conoscenza delle rispettive famiglie di quanto sta per succedere anche perché ormai si pensava ad un matrimonio. Per fare questo i due ragazzi organizzano un pranzo durante il loro ritorno al paesello durante il quale Claudio dovrebbe dare la brutta notizia ai rispettivi genitori. Tuttavia il ragazzo messo alle strette dalle tantissimi aspettative di suo padre ma anche di quello che potrebbe essere il suo futuro suocero invece di informarli della rottura di fidanzamento coglie l’occasione per chiedere la mano di Anna la quale dal proprio canto si dimostrerà furiosa. La ragazza insomma dovrà cercare un modo per gestire il disappunto del suo attuale fidanzato e soprattutto per mettere la parola fine al quello matrimonio che appare sempre più combinato.

