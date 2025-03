Whatsapp nasconde una funzione segreta che in pochi conoscono e che riguarda una famosa icona. Basta tenerla premuta.

L’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo continua a mettere in moto diverse rivoluzioni tecnologiche. Ad esempio, in questo ultimo periodo, è diventata virale la notizia che parla delle restrizioni attuate sulla funzionalità broadcast di Whatsapp. Tra non molto si potrà infatti inviare un messaggio a più contatti senza doversi preoccupare di copiarlo oppure di creare un gruppo con all’interno tutti i destinatari a cui si vuole indirizzare la comunicazione. In realtà questa non è la prima volta in cui Meta decide di agire in tal senso, dato che nel 2020 era accaduto lo stesso con i testi che possono essere ancora oggi inoltrati a un solo contatto.

Tra un cambiamento e l’altro, è stata quindi introdotta una nuova funzionalità che riguarda un’icona molto utilizzata della famosa app. Basterebbe solo tenerla pulita per vedere aprirsi un mondo inaspettato, attraverso cui possono venire fuori dei segreti mai svelati.

Qual è la funzione segreta di Whatsapp venuta fuori solo ora

Negli ultimi anni Whatsapp è diventato un vero pozzo di conoscenze, attraverso cui possiamo vedere svelati dei segreti che mai prima d’ora sarebbero usciti fuori. Di recente c’è stato un altro annuncio inaspettato, che riguarda la possibilità di aprire un menù in modo più rapido senza dover accedere necessariamente all’app. Per attivare il menù veloce di Whatsapp sullo smartphone occorre in primis che l’applicazione venga posizionata esattamente sulla Home. Sui telefoni Android è quindi necessario riposizionarla lì, andando a cercarla tra l’elenco invece che dalle varie app.

Sarà quindi importante tenere premuta l’icona di Whatsapp, in modo da metterla in seguito nel punto della Home che preferiamo. In questo modo è possibile aprire il menù veloce, e per farlo occorrerà tenere premuta l’icona per almeno due secondi, anche se su Android ne basterà anche uno solo. Appariranno quindi delle opzioni che normalmente resteranno nascoste e che sono ben diverse su Ios e Android, perché è differente anche il modo in cui i due sistemi operativi funzionano.

In entrambi i casi, nella parte alta del menù compariranno quindi le opzioni comuni a tutte le app. Si potrà eliminarla su Ios, mentre su Android si potrà anche modificarne il nome. Dopodiché si vedranno le altre opzioni, oltre che il menù vero e proprio.

I programmatori di Whatsapp hanno inoltre dato il via libera a un’altra grande novità, che riguarda stavolta la funzione per trascrivere i messaggi audio in messaggi di testo. In questo modo, sarà quindi possibile leggere le parole che ci sono state dette dai nostri interlocutori, senza dover necessariamente ascoltare l’intero audio. La novità è disponibile già da qualche giorno in italiano, anche se per il momento si tratta di un cambiamento che è stato introdotto solo sugli IPhone. Per i modelli Android, bisognerà invece attendere ancora un po’. Per far funzionare questa funzione si dovrà in primis aggiornare l’app all’ultima versione, quindi selezionare Impostazioni, Chat e Trascrizione Messaggi Vocali.

Si aprirà dunque un menu su cui si potrà selezionare l’opzione Trascrivi, in modo da dare il via a una trascrizione precisa del messaggio audio arrivato in chat. In pratica, il tutto avverrà proprio come i sottotitoli automatici di Youtube.