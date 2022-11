La furia dei Titani/ Su Italia 1 il film con Sam Worthington

La furia dei Titani, film di Italia 1 diretto da Jonathan Liebesman

La furia dei Titani va in onda oggi, mercoledì 30 novembre, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film fantascientifico e d’azione prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2012 da Basil Iwanyk e diretto da Jonathan Liebesman. Tra gli interpreti principali sono da menzionare le partecipazioni di Sam Worthington, Liam Neeson, Rosamund Pike e Bill Nighy.

Il film La furia dei Titani nasce come prosieguo della pellicola intitolata Scontro tra titani, prodotta nel 2010. Il progetto è risultato particolarmente dispendioso dal punto di vista economico ma le aspettative sono state confermate da una buona percentuale di incasso. Infatti, nonostante gli oltre 150 milioni di dollari necessari per la realizzazione, gli incassi sono andati ben oltre i 300 milioni. Il successo economico non è stato però seguito dal giudizio positivo della critica. L’opinione dominante sul film La furia dei Titani è stata infatti piuttosto negativa.

La furia dei Titani, la trama del film

La storia de La furia dei Titani parte da dove si era interrotta nel capitolo precedente, esattamente dieci anni dopo la sconfitta di Ketus. Con la quiete conquistata, il semidio Perseus cerca di godersi una vita spensierata dedicandosi principalmente alla passione per la pesca presso un villaggio tranquillo e sperduto. A sua insaputa però, visto il nuovo atteggiamento dell’umanità nei confronti degli Dei, quest’ultimi iniziano a fare meno leva anche sui titani prima maggiormente controllati. Difatti, scoppia una vera e propria rivolta dove le creature riescono ad ottenere con la forza la libertà e minacciano di distruggere l’intero pianeta in segno di vendetta.

In particolare, il più risentito era Kronos, padre di Zeus e quindi nonno di Perseus. Inoltre, come se non bastasse Ade e Ares si alleano con il padre e decidono di rapire Zeus vista la condizione di netta inferiorità. A questo punto, il semidio non può più ignorare le sorti del mondo e cerca di scoprire un modo per liberare il genitore e sedare la rivolta dei titani. Per dirimere la tenebrosa controversia si reca dall’esperta regina della guerra, Andromeda, per ottenere il supporto adeguato durante le fasi cruciali della battaglia. Inoltre, chiede l’alleanza di Agenor e di Efesto e parte in missione per salvare il padre e sconfiggere una volta e per tutte Kronos e i Titani.

Le avversità non saranno di certo poche; le creature al servizio del sovrano metteranno a dura prova le abilità belliche di tutti i protagonisti. Perseus richiamerà a sé tutte le forze possibili al fine di riuscire a sgominare gli alleati di Cronos ed avere un confronto diretto con lui. Rischiando di perire in più di un’occasione, alla fine riuscirà a salvare l’umanità dalla distruzione e a liberare il padre.











