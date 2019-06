La furia dei Titani, Italia 1/ Curiosità sul film con Liam Neeson

Uno dei principali protagonisti de La furia dei Titani è l’attore e regista britannico Ralph fiennes nato il 22 dicembre del 1962. Un attore che nel corso della propria carriera si è fatto apprezzare per numerose interpretazioni che lo hanno reso famoso in tutto il mondo come nel caso della serie cinematografica di Harry Potter oppure del film campioni di incassi Schindler’s list la lista di Schindler. La sua carriera sul grande schermo è iniziata nel 1992 prendendo parte al fortunato film Cime tempestose per la regia di Peter Kosminsky. Tra i numerosi successi cinematografici a cui ha preso parte nel corso della propria carriera ricordiamo anche Il paziente inglese, Oscar e Lucilla, Fine di una storia, Spider, Triplo gioco, Red Dragon, La contessa Bianca, La saga di Harry Potter, La Duchessa, L’ordine naturale dei sogni, Spectre, Holmes e Watson.

Come seguirlo in streaming

Il film “La furia dei Titani” ha ottenuto una nomination ai Razzie Award per Liam Neeson come peggiore attore non protagonista. Roger Ebert, che aveva dato al primo film tre stelle, ha bocciato il sequel: “Manca una storia comprensibile”. Mark Olsen del Los Angeles Times ha scritto: “Diretto questa volta da Jonathan Liebesman, il film manca di ispirazione o di entusiasmo per la narrazione, la performance o l’azione: è un film disperatamente privo di energia o entusiasmo di alcun tipo”. Tuttavia, ci sono state alcune recensioni positive. Per Andrew Barker di Variety “La serie è maturata leggermente con La furia dei Titani, aumentando più fedelmente le sue origini greche”. Owen Gleiberman di Entertainment Weekly ha commentato: “Per un film che è fondamentalmente basato sulla pseudo-mitologia e sugli effetti speciali, La furia dei titani è sicuramente divertente”. Ricordiamo che “La furia dei Titani” andrà in onda su Italia 1 a partire dalle 21.30, ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui.

Nel cast Liam Neeson

La furia dei titani va in onda su Italia 1 oggi, domenica 9 giugno 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2012 dalla casa cinematografica della Warner Bros Pictures in collaborazione con la Legendary pictures. La regia è stata affidata a Jonathan Liebesman con soggetto tratto dall’omonimo film del 1981 di cui è remake mentre la sceneggiatura è stata adattata da David Leslie Johnson in collaborazione con Dan Mazeau. La scenografia è stata ideata e realizzata da Charles Wood, le musiche della colonna sonora sono state composte da Javier Navarrete mentre il montaggio è stato eseguito da Martin Walsh. Nel cast sono presenti grandi attori come Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Danny Huston e Rosamund Pike.

La furia dei titani, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama de La furia dei titani. Nell’antica Grecia gli uomini hanno deciso di smettere di pregare gli dei dell’Olimpo il che ha delle conseguenze importanti sulla loro forza e sui loro poteri. Zeus è conscio di come questa situazione possa essere molto pericolosa anche in ragione del fatto che tutte le opere fatte dagli stessi dei nel corso dei millenni potranno essere risolte nel nulla come nel caso del Tartaro una sorta di prigione all’interno della quale sono stati confinati i potenti e famelici titani dopo la loro sconfitta all’inizio dell’ esistenza. Una situazione che lo stesso Zeus vorrebbe immediatamente gestire con il supporto di tutti gli altri dèi dell’Olimpo compreso quello del proprio figlio Perseo il quale tuttavia si rifiuta di dare il proprio aiuto lasciando che il padre posso raggiungere il fratello Ade negli inferi insieme all’altro figlio Ares e al dio del mare Poseidone. Con sua grande sorpresa Zeus sarà vittima di un agguato che verrà messo in atto proprio dallo stesso Ade in collaborazione con il dio della guerra i quali faranno prigioniero il padre degli dei mentre metteranno in fuga il potente Poseidone. Mentre Zeus imprigionato in una cella appositamente realizzata per lui che peraltro gli toglie potere per donarlo ai Titani, il mondo terrestre inizia a conoscere la furia dei titani stessi e in particolar modo delle prime chimere che vengono liberate. A questo punto toccherà allo stesso Perseo aiutare il proprio padre in questa dura battaglia in maniera tale da distruggere tutti i Titani ed in particolar modo Crono il quale è stato messo in libertà in maniera piuttosto avventata da parte dello stesso Ade. Alla fine tutti gli dei dell’Olimpo si renderanno conto di come sia incontrollabile Crono per cui uniranno le forze in un’ultima battaglia finale dalla quale dipenderà non solo l’esistenza dell’Olimpo ma anche dell’intero pianeta Terra.

