La furia dei titani/ Video, su Italia 1 il film con Sam Worthington e Liam Neeson

La furia dei titani vain onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 27 maggio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2012 dalla casa cinematografica della Legendary Pictures in collaborazione con la Warner Bros Pictures e con quest’ultima che si è occupata della distribuzione ai botteghini. Questa pellicola rappresenta il secondo capitolo della Trilogia iniziata con il film Scontro tra Titani. La regia è curata da Jonathan Liebesman con sceneggiatura sviluppata da Dan Mazeau e David Leslie Johnson. Il montaggio è stato realizzato da Martin Wolf, le musiche della colonna sonora sono state scritte da Javier Navarrete mentre nel cast sono presenti Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Danny Huston, Rosamund Pike e Edgar Ramirez.

La furia dei titani, la trama del film

Ecco la trama de La furia dei titani. Circa 10 anni dopo che Perseo ha ucciso e distrutto il kraken, il mondo si trova con una nuova minaccia concreta per l’umanità. In particolare Zeus dopo aver preso atto di come gli uomini abbiano smesso di pregare gli dei, si rende conto che il suo potere e quello degli altri dei stia lentamente svanendo come le loro opere realizzate tra cui il tartaro. Si tratta di una vera e propria prigione dove sono stati confinati i potenti e pericolosi Titani ed in particolar modo Crono, padre dello stesso Zeus. Zeus va quindi a far visita a suo figlio Perseo per richiedere il suo aiuto ma quest’ultimo gli nega questa opportunità in quanto deve occuparsi di suo figlio Elios. Dopo questa breve discussione il re e padre degli dei si vede costretto a raggiungere Ade Poseidone e suo figlio Ares nel mondo degli inferi per cercare di capire come organizzarsi e contrastare il possibili ritorno sul mondo dei titani. Purtroppo lo stesso Zeus e suo fratello Poseidone sono vittime di una vera e propria inboscata con Ares che stordisce immediatamente suo padre Zeus, mentre Ade colpisce in maniera mortale suo fratello Poseidone.

Immediatamente Ade libera alcuni dei ed alcune figure mitologiche che attaccano il mondo degli uomini e in particolar modo il piccolo villagio dove vive Perseo il quale, facendo leva sulla propria forza e sulle proprie capacità, riesce ad uccidere questa figura e salvare suo figlio. Poco dopo si reca in uno dei templi dove invoca suo padre Zeus ma in realtà vede comparire un Poseidone ormai in punto di morte. Quest’ultimo gli racconta quello che è successo e donandogli il suo Tritone gli chiede di salvare Zeus e in particolar modo di trovare suo figlio Agenore per entrare in possesso di una potente arma mitologica conosciuta come la lancia della triade che è l’unico mezzo conosciuto per poter cercare di contrastare l’avanzata del potente Crono che certamente distruggerà ogni forma di vita su tutta la Terra così come oggi viene conosciuta. Insomma Perseo si vede costretto a lanciarsi in una nuova avvincente e pericolosa avventura nella quale dovrà contrastare mostri di grandissima potenza e soprattutto i Titani, ma troverà il supporto e l’aiuto di un alleato insperato che inizialmente si presentava come acerrimo nemico ossia Ade.

Video, il trailer de La furia dei titani





