La furia di un uomo vede Jason Statham tornare con il regista che l'ha lanciato nell'olimpo dell'action, Guy Ritchie. Nel cast anche Ancdy Garcia

La furia di un uomo, film su Rai 2 diretto da Guy Ritchie

Venerdì 3 ottobre 2025, in prima serata su Rai 2 alle 21.20, andrà in onda l’acrion thriller La furia di un uomo. Titolo originale Wrath of man, il film di produzione statunitense è uscito nelle sale nell’anno 2021. La regia è firmata dal britannico Guy Ritchie, mentre la colonna sonora è curata da Chris Benstead.

Questi gli attori: Jason Statham, Scott Eastwood, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett ed Andy Garcia. Statham è universalmente riconosciuto come uno degli attori più popolari nei film di azione. Ha esordito nel mondo del cinema proprio sotto la direzione di Ritchie con le pellicole Lock & Stock – Pazzi scatenati (1998) e Snatch – Lo strappo (2000). Eastwood è figlio del più noto Clint e di Jacelyn Reeves, lavora sia per il cinema sia per la televisione.

Garcia presenta una lunga filmografia, è diventato famoso per la partecipazione a Gli Intoccabili e nel 1991 ha ottenuto una nomination agli Oscar per il miglior attore non protagonista ne Il Padrino – Parte III.

La trama del film La furia di un uomo: un rapinatore si fa assumere dai portavalori per trovare l’assassino del figlio

Protagonista de La furia di un uomo è Patrick Hill (Jason Statham) che collabora alla preparazione di una rapina a un furgone portavalori. Durante un sopralluogo effettuato con il figlio Dougie, un altro gruppo di malviventi dirotta il portavalori e il capo, Jan (Scott Eastwood) ferisce Patrick e uccide suo figlio. La moglie, accusandolo della morte di Dougie, lo abbandona.

Hill allora si presenta al poliziotto King (Andy Garcia) e chiede informazioni sulla banda comandata da Jan. King lo aiuta non riconoscendo in lui il pericoloso Mason Heargraves, capo di una gang di rapinatori. Heargraves alias Hill comincia la caccia a Jan e i suoi, ma non è affatto semplice. Hill si fa quindi assumere alla Fortico Security, agenzia di trasporto valori, iniziando a raccogliere informazioni sulla rapina dove hanno perso la vita suo figlio e due guardie giurate.

Durante un trasporto di due milioni in contanti, il furgone di Patrick e del collega Dave Hancock (Josh Hartnett) viene assalito da rapinatori, ma Hill li elimina mostrando doti non comuni. Questo aspetto insospettisce la polizia e i suoi stessi datori di lavoro, ma King ordina ai poliziotti di lasciare in pace Hill. Patrick riconosce un ex sergente dell’esercito Jackson Ainsley (Jeffrey Donovan) come appartenente alla gang di Jan e si pone sulle loro tracce.

Nel tentativo di fare un ultimo colpo da ben 150 milioni, la banda di Jan si scontra con Hill e viene decimata. Intervengono i poliziotti ma King non riesce ad evitare l’assassinio di Jan da parte di Patrick che, vendicato finalmente Dougie, si lascia arrestare senza opporre resistenza.