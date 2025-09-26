Il film "La gang di Gridiron" si rifà a fatti realmente accaduti nel riformatorio di Camp Kilpatrick a Los Angeles

La gang di Gridiron è un film diretto da Phil Joanou, che ha voluto raccontare fatti realmente accaduti nel riformatorio di Camp Kilpatrick, dove per affrontare il grave problema delle bande fu creata una squadra di football chiamata Mustangs.

Sean Porter (interpretato da Dwayne Johnson) lavora come assistente sociale nel riformatorio di Camp Kilpatrick a Los Angeles e si rende conto dell’inutilità del suo lavoro, perché i ragazzi che tenta di recuperare poi quando escono di fatto rientrano nel giro delle bande e il loro destino è segnato: o tornano in carcere oppure vengono uccisi.

Sean si sente frustrato, ma non può accettare questa situazione così negativa, lui vuole bene a quei ragazzi che sono dei perdenti e vuole farli diventare vincenti. Allora assieme al suo collaboratore elabora un progetto, quello di creare una squadra di football americano così da far prendere coscienza ai ragazzi di essere parte di una squadra e che nella vita si può arrivare ad ottenere dei risultati.

È un progetto che comporta forti rischi, ma Sean riesce ugualmente a convincere il direttore del riformatorio e può formare una squadra. Il film La gang di Gridiron fa vedere come non sia facile creare uno spirito di squadra perché i ragazzi sono spesso divisi fra loro appartenendo a bande diverse perché di strade diverse: la vicenda più emblematica è quella di Willie Weathers (Jade Yorker) e Kelvin Owens (David V. Thomas) che sono divisi e che diventano amici, il che comporta essere considerati traditori e porterà a un tentativo di uccisione di Kelvin da parte di un cugino di Willie.

Sean, però, non si lascia fermare da nessuna difficoltà, crede nel suo progetto e allena la squadra fino a portarla a partecipare a un campionato giovanile nel 1990. L’inizio è disastroso, una gravissima sconfitta, ma neanche questo e la perdita di fiducia del direttore del riformatorio fermano Sean, il quale continua in un lavoro di recupero dei ragazzi in modo che divengano protagonisti.

Il film La gang di Gridiron si sofferma molto sulla vicenda personale di Willie, che viene recuperato proprio dalla fiducia che ha Sean in lui e dalla convinzione che può essere un ottimo giocatore. Poi nella squadra emerge pian piano la coscienza di valere che Sean voleva infondere in loro e in situazioni difficili si vede come sia la squadra stessa a recuperare, senza l’allenatore, e anche questa è una vittoria di Sean, perché è riuscito a trasmettere loro lo spirito di squadra.

La squadra dei Mustangs ottiene vittorie su vittorie, i ragazzi vengono anche recuperati dal punto di vista umano, e questo dimostra che il progetto ha funzionato come poi racconta Sean Porter alla fine del film La gang di Gridiron, documentando che vi sono certo ragazzi che continuano a cadere, ma aumenta la percentuale di quelli che si recuperano e trovano strade per realizzarsi umanamente e lo stesso Willie ne è un esempio come Junior (Setu Taase), ragazzo violento e rissoso, che poi diventa il punto di riferimento della squadra fuori campo perché vittima di un grave infortunio o come Kenny Bates (Trever O’Brien) che recupera il rapporto con la madre e torna a scuola.

Il film La gang di Gridiron documenta come sia possibile contrastare fenomeni di delinquenza e di bande attraverso lo sport, ma non in modo meccanico, perché in questo recupero non è sufficiente l’attività sportiva, ci vuole lo sguardo di Sean Porter, uno sguardo che sa infondere in ogni ragazzo una stima di sé che lo rende di nuovo un vincente nello sport, ma soprattutto nella vita.

