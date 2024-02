“La garanzia sui prodotti vale anche per i software”/ L’esperta: “Cosa fare se manca lo scontrino”

Si parla di garanzia sui prodotti stamane negli studi di Uno Mattina, in diretta su Rai Uno, e ospite vi era Laura Percibaldi, avvocato del movimento consumatori: “La garanzia? Per venire incontro al diritto del consumatore si fa si che il consumatore può rivolgersi direttamente al venditore quindi è lo stesso che deve riconoscere la garanzia – spiega l’esperta – se si rompe la tv vado direttamente dal mio negoziante che è tenuto a riconoscermi la garanzia”.

Tullio De Piscopo piange e ricorda la morte della mamma/ "Ero a Sanremo, non mi volevo esibire. È stata dura"

La garanzia vale due anni: “Il diritto alla garanzia garantisce al consumatore che il bene sia riparato o in prezzo ridotto entro il congruo termine come dice il codice del consumo, significa che se ho la lavatrice a casa che non funziona c’è bisogno di riaverla il prima possibile quindi il venditore mi deve dare un tempo, se non mi viene riconosciuto un tempo congruo, ad esempio una settimana, a quel punto posso chiedere la sostituzione del prodotto. Se anche ciò non avviene allora ho diritto alla risoluzione del contratto, mi riprendo i soldi e mi compro un’altra lavatrice”.

Ciro De Lollis: "Mamma Sandra Milo? Ecco come ha reagito quando ha saputo di avere un tumore"/ "Mi manca"

GARANZIA E PRODOTTI: “E’ BUONA COSA FARE UNA FOTO ALLO SCONTRINO”

Ma se lo scontrino non ci fosse più? “La prova dell’acquisto – prosegue ancora Laura Percibaldi – spetta chiaramente al consumatore, è un modo per fidelizzare il cliente, se ti conosce e sa che il prodotto te l’ha venduto magari ti viene incontro ma il consumatore deve provare l’acquisto con lo scontrino”.

“Una cosa da fare sempre – ha proseguito – è quella di fare una foto allo scontrino, quindi lo invio via email così almeno sono certa di averlo. Se non siete così precisi normalmente un prodotto ha un libretto dove viene emesso un timbro del venditore e attraverso quel documento si riesce a risalire alla garanzia. In ogni caso anche se non ho lo scontrino se ho pagato con il bancomat posso risalire alla spesa, difficilmente oggi si paga in contanti”.

“Per curare l'allergia il vaccino desensibilizzante”/ Prof. Schiavino: “La finestra? Teniamola chiusa”

GARANZIA E PRODOTTI: “NON SIAMO TENUTI A RESTITUIRE L’IMBALLAGGIO”

Va conservata anche la scatola originale? Laura Percibaldi spiega: “Il codice del consumo non prevede che il prodotto venga restituito con l’imballaggio, lo si può fare per una questione di carineria per non battibeccare, ma non è necessaria la scatola”.

La garanzia non vale solo per i prodotti tecnologici: “Ma per tutti i beni di consumo: anche i servizi digitali – sottolinea l’avvocato – quindi se acquistate un software avete diritto alla garanzia anche rispetto a quel prodotto. La garanzia dura due anni e c’è anche sull’installazione, come ad esempio un mobile che si rompe mentre lo costruiamo, si ha diritto alla garanzia”. Insomma tante notizie molto importanti che molto probabilmente diversi di noi ignorano quando si acquista un prodotto. E’ sempre bene informarsi sui propri diritti e cercare di farli valere, ovviamente se si è nel giusto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA