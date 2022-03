La Gatta, chi è? Il Cantante Mascherato/ L’indizio: “Sono abituata a divertirmi”

Si solleva il sipario sulla Gatta de Il Cantante Mascherato, la nuova maschera che entra in gara questa sera, venerdì 25 marzo, a semifinale in corso. Un piccolo indizio sulla sua reale identità viene fornito tramite il web, con una clip che vede il personaggio misterioso fare conoscenza col pubblico di Raiuno. “Ciao amici dei social, mi hanno detto che devo dare un indizio in esclusiva solo per voi del web. Allora eccolo: vi dico che oggi la giornata sul set è stata molto divertente. Anche perché io ci sono abituata, diciamo. Più chiaro di così…”. Di chi si tratterà? Ancora troppo vaghe le indicazioni fornite dalla maschera, ma questa sera di certo ne sapremo di più. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Il Cantante Mascherato 2022 6a puntata/ Eliminati, diretta: Lumaca vs Gatta e Pulcino

#icmGATTA🐱 ha un indizio speciale per voi!

Vi aspettiamo tra poco per sentirla cantare sul palco de #IlCantanteMascherato pic.twitter.com/tL7x09PBq7 — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) March 25, 2022

La Gatta de “Il Cantante Mascherato”, nuova maschera per la semifinale

La semifinale de “Il Cantante Mascherato” condotta da Milly Carlucci, in programma questa sera su Raiuno, si preannuncia davvero interessante e ricca di colpi di scena. Non solo perché ci avviciniamo alla fine di questa edizione e avremo così modo di scoprire l’identità dei personaggi che hanno deciso di partecipare, ma anche perché la decisione della Rai di prolungare il format con una puntata aggiuntiva ha spinto gli autori a modificare i propri piani in corsa.

Alle cinque maschere che sono riuscite a proseguire il percorso finora (la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino e Soleluna) ne sono state infatti aggiunte due, Il Pulcino e la Gatta, che saranno chiamate ad affrontare in apertura lo spareggio con la Lumaca.

Chi è la Gatta de “Il Cantante Mascherato”? Il mistero è fortissimo

Una tra la Lumaca e le due new entry la Gatta e il Pulcino sarà eliminata all’inizio della puntata di questa sera. Certamente se questa sorte toccasse a una delle ultime due la decisione avrebbe quasi il sapore di una beffa visto che si tratterebbe di una. Le sorprese comunque, come da tradizione della trasmissione non mancheranno, a partire dalla presenza della maschera d’oro, ovvero la possibilità di smascherare una delle maschere offerta a uno degli investigatori, alias i giurati Caterina Balivo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Arisa.

Attenzione, però, ai giurati verrà data una sola occasione: se dovesse indovinare l’identità di chi si nasconde sotto la maschera questa sarà immediatamente smascherata senza la necessità di andare allo spareggio, altrimenti sarà automaticamente qualificata alla puntata successiva, la finalissima prevista tra una settimana.

