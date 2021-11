La gatta sul tetto che scotta/ Su Rete 4 il film con Paul Newman protagonista

La gatta sul tetto che scotta, film su Rete 4 diretto da Richard Brooks

La gatta sul tetto che scotta va in onda oggi, 17 novembre, su Rete 4 a partire dalle 16,30. Di genere drammatico, la pellicola, del 1958 è ispirata all’omonimo dramma teatrale di Tennessee William. Considerata, uno dei capolavori della cinematografia Hollywoodiana, la pellicola è interpretata da due miti indiscussi: Paul Newman e Elisabeth Taylor. La regia è di Richard Brooks e gli altri interpreti sono: Burl Ives, Jack Carson, Judith Anderson e Larry Gates. Sono diversi gli errori sul set analizzati sul web, leggiamone alcuni. Maggie all’inizio del film si vede intenta a spalmare di gelato la faccia di una bambina dispettosa, nella scena successiva invece, sono solo le guance ad essere sporche. Quando i due protagonisti sono all’esterno è chiaro che diluvia, infatti entrambi sono zuppi d’acqua, ma pochi minuti dopo Maggie compare con la piega ben fatta, come se fosse appena uscita dal parrucchiere.

La gatta sul tetto che scotta, la trama del film: la vita di un ex giocatore di football

Il racconto de La gatta sul tetto che scotta narra della vita di Brick Politt, un ex giocatore di football, il quale, mentre si recava a far visita ai suoi genitori, si frattura una gamba, perché da ubriaco tenta di superare gli ostacoli che era solito superare per allenarsi quando era ancora un giocatore professionista. Decide quindi di trascorrere la sua convalescenza oziando sul divano di casa dei suoi genitori, sempre con il bicchiere in mano e tentando di resistere ai vari tentativi di seduzione di sua moglie Maggie, detta la gatta. La moglie è una donna focosa e passionale che ha difficoltà ad accettare il mancato desiderio da parte del marito. I due coniugi stanno, infatti, attraversando un periodo di crisi, perché lui è turbato dal suicidio del suo migliore amico. Ad aggravare ulteriormente la situazione c’è anche la diagnosi di cancro fatta a suo padre, detto Big Daddy. Padre e figlio non vanno molto d’accordo, in quanto nessuno dei due è in grado di accettare le debolezze dell’altro e Maggie cerca in tutti i modi di farli riconciliare prima che sia troppo tardi. I cognati, noncuranti della gravità della salute del padre, cercano di approfittare della situazione complottando su come riuscire ad accaparrarsi la parte più ingente dell’eredità, peggiorando così ulteriormente i rapporti famigliari.

