La gatta sul tetto che scotta/ Video, su Rete 4 il film con Elizabeth Taylor

La gatta sul tetto che scotta va in onda su Rete 4 oggi, lunedì 11 maggio, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di un film realizzato negli Stati Uniti d’America nel 1958 dalla casa cinematografica della Metro-Goldwyn-Mayer con soggetto tratto dall’omonimo dramma teatrale scritto da Tennessee Williams. La regia di questo film è stata curata da Richard Brooks il quale si è occupato anche della sceneggiatura con la collaborazione di James Poe.

Il montaggio di questo film è stato realizzato da Ferris Webster, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a William H. Daniels e le musiche della colonna sonora sono di Charles Wolcott. Nel cast sono presenti tra gli altri Elizabeth Taylor, Paul Newman, Burl Ives, Jack Carson, Judith Anderson, Madeleine Sherwood e Larry Gates.

La gatta sul tetto che scotta, la trama del film

Ecco la trama de La gatta sul tetto che scotta. Un uomo di nome Brick è un ex giocatore di football che purtroppo per diverse problematiche tra cui un costante stato di depressione, è diventato un vero e proprio alcolista. Una notte si trova a posizionare le barriere di corsa ad ostacoli lungo lo stadio che un tempo avevano visto lui quale giocatore osannato dalla folla. Avendo bevuto qualche bicchiere di troppo, l’uomo decide di improvvisare una corsa ad ostacoli ma l’eccessivo quantitativo di alcol ingerito lo porterà ad avere una rovinosa caduta con conseguente frattura della gamba.

Dopo essere stato soccorso, gli viene praticato un gesso che gli imporrà l’utilizzo di stampelle, per potersi muovere. Brick è sposato con una splendida donna di nome Maggie che cerca in ogni modo di farlo ragionare e di superare questo persistente problema. I due devono recarsi nello stato del Mississippi per festeggiare il compleanno del papà di Brick con il quale non è mai andato d’accordo soprattutto nel corso degli ultimi anni.

Una volta arrivati sul posto, Brick trascorrerà tutte le sue giornate rinchiuso in casa bevendo costantemente alcol e soprattutto rigettando ogni tentativo della moglie di sedurlo. La moglie cerca di stimolarlo facendogli presente anche come suo fratello e soprattutto sua cognata siano tramando alle sue spalle per potersi accaparrare tutto il patrimonio di famiglia.

La situazione diventa ancora più complicata in quanto suo padre è alle prese con alcuni problemi di salute ed in particolar modo gli è stato diagnosticato una forma avanzata di cancro di cui non è a conoscenza. Padre e figlio avranno diversi scontri verbali che potrebbero far scoppiare ulteriori problematiche all’interno della famiglia. Il problema che la moglie dovrà cercare di affrontare è legato al passato dell’ex giocatore ed in particolar modo al suicidio di un suo compagno di squadra che lui crede essere avvenuto in ragione dell’amore che ha legato lui stesso con Maggie.



