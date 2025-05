La gemma della nostra vita, curiosità sul film in onda stasera su Rai 1

Il palinsesto di Rai 1 prevede per questa sera, sabato 31 maggio 2025, la messa in onda in prima serata del film La gemma della nostra vita. Si tratta di un film di produzione canadese diretto da Peter Benson nel 2021 e che tratta il genere sentimentale approfondendo le vicende dei tre protagonisti, interpretate nel cast da Tom Everett Scott, Ella Ballentine e Mia Maestro. In merito alla nascita di questa pellicola, sappiamo che è stata ispirata dal romanzo di Phaedra Patrick dal titolo Rise and Shine, Benedict Stone. Ma il film è tratto da una storia vera?

La gemma della nostra vita racconta la storia di una coppia, composta da Benedict ed Emilia, che dopo 10 anni di vita insieme e innumerevoli tentativi di diventare genitori, si lasciano. Una decisione presa principalmente dalla donna, con l’uomo, un gioielliere di successo, che cerca invano di farla ragionare e sogna di poterla riconquistare. La vita di Benedict cambia improvvisamente quando un giorno, alla sua porta, inaspettatamente si presenta la nipotina Gemma, la figlia di suo fratello con il quale ha interrotto i rapporti ormai da tantissimi anni.

La gemma della nostra vita è tratto da una storia vera?

L’entusiasmo e la vitalità di Gemma fanno da contraltare alla routine di Benedict, che ritrova l’energia giusta per uscire dalla monotonia della sua vita e per rischiare di più non solo a lavoro ma anche nella sua vita, a cominciare dall’intenzione di riconquistare la donna che ama. Una pellicola che unisce il sentimentalismo al desiderio di riscatto del protagonista, in un intreccio di dinamiche che porterà Benedict ad una nuova presa di consapevolezza della sua vita.

Alla domanda se La gemma della nostra vita è tratto o meno da una storia vera, purtroppo non c’è una risposta effettiva; eccezion fatta per l’ispirazione ricevuta dal libro di Phaedra Patrick, non sappiamo se la pellicola sia legata ad una storia effettivamente accaduta nella realtà. Una storia nella quale, comunque, ogni telespettatore potrà immedesimarsi per le tematiche affrontate, dall’amore al desiderio di riscatto.

