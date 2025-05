La gemma della nostra vita, film su Rai 1 diretto da Peter Benson

Sabato 31 maggio 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, il film di genere sentimentale dal titolo La gemma della nostra vita. La pellicola è una produzione canadese del 2021 prodotta da Crown Media Productions, LLC, per Hallmark Channel e diretta dall’attore e regista Peter Benson, noto nel settore sopratutto per la sua partecipazione alla serie tv Mech-X4 con il personaggio di Seth Harper.

Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne, rivelazioni "hot" sulla prima notte insieme/ Ecco com'è andata

I protagonisti sono interpretati dall’attore statunitense Tom Everett Scott, diventato famoso a livello internazionale grazie al ruolo di Guy Patterson nel film Music Graffiti, e l’attrice canadese Ella Ballentine, interprete dell’orfana Anna Shirley in diverse produzioni per il piccolo e grande schermo (come Anna dai capelli rossi e Anna dai capelli rossi – In pace con il mondo). Nel cast anche: Mia Maestro, Matt Hamilton, Alison Araya, Viv Leacock e Andy Nez.

David Foster, chi è il produttore pluripremiato/ Cinque matrimoni e diversi figli per il canadese

La trama del film La gemma della nostra vita: ciò che realmente conta nella vita

La gemma della nostra vita racconta la storia di Benedict Stone (Tom Everett Scott), un uomo che vanta una fama a livello internazionale come gioiellerie ma che dal punto di vista privato sta affrontando non poche difficoltà, infatti la sua amata moglie Emilia (Mia Maestro) ha deciso di lasciarlo.

Benedict, però, non è disposto ad accettare passivamente questa decisione ed è deciso ad impegnarsi a riconquistarla. La sua vita viene, però, sconvolta dall’arrivo inaspettato della giovane Gemma (Ella Ballentine), figlia di suo fratello. L’arrivo della ragazzina, con la sua energia incontenibile e lo spirito indomito, sconvolge la vita del protagonista, costringendolo ad uscire dalla routine che ha coltivato per anni.

La gemma della nostra vita è tratto da una storia vera?/ Curiosità sul film in onda stasera su Rai 1

È proprio Gemma a permettergli di trovare il coraggio per compiere qualche rischio in più, sia in campo professionale che privato, ed è così che l’uomo si rende conto che la vera ricchezza nella vita non risiede nelle gemme che tratta ogni giorno ma nei rapporti con le persone che lo circondano.