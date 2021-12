La giostra dell’amore/ Su Rai 2 si respira aria natalizia con Rachel Boston

La giostra dell’amore, film di Rai 2 con Neal Bledsoe

La giostra dell’amore va in onda su Rai 2 oggi, 25 dicembre, proprio nella notte più lieta dell’anno. Si tratta di una pellicola girata nel 2020, un ottimo cocktail al sapore di torrone ideale per una famiglia riunita in salotto davanti al piccolo schermo pronta a vivere sino alla fine della giornata il Natale in maniera riunita. Protagonista de ‘La giostra dell’amore’ è l’attrice americana Rachel Boston, giovane talento presente in cast di una certa importanza come ‘La rivolta delle ex’.

La controparte maschile di questo film è l’attore Neal Bledsoe canadese di Toronto, conosciuto dalle nostre parti per la sua partecipazione al sequel del gruppo di donne più sexy e folli degli Stati Uniti, ‘Sex and the City 2’.

La giostra dell’amore, la trama del film: per accontentare la nipote del Principe

Ora soffermiamoci sulla trama de La giostra dell’amore. Arcadia è un Regno minore, ma felice. Per accontentare la nipotina del Principe, la casa Reale chiama nel paese Lila, una giovane donna esperta in giostre che è stata assunta con lo scopo di costruire e mettere in funzione la giostra dedicata proprio alla bambina.

Lila giunge in Arcadia con tutto il suo retaggio di donna ‘normale’, convinta che in un mondo nel quale governano principi e principesse, re e regine, tutto sia fiabesco e fuori dalla realtà che lei conosce nel suo quotidiano esistere. Si accorgerà che i suoi pregiudizi sono invece il frutto di un retaggio e cambierà idea proprio durante l’allestimento della giostra, lavorando a stretto contatto proprio con il Principe e si accorgerà di quante cose ha invece in comune con il giovane regnante.

Due cuori così lontani si trovano invece, inaspettatamente, così vicini al punto di formare un unisono d’intenti che… ma non vogliamo rovinarvi, spoilerando il seguito, il piacere della scoperta.

