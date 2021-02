La Giraffa, chi è?/ Gli indizi lasciano pensare a Rita Pavone o a Cristina d’Avena..

La Giraffa, chi è? Gli indizi de Il Cantante Mascherato

L’altezza è la cosa che più ha ‘colpito’ i giudici de Il Cantante Mascherato quando sul palco si è presentata la Giraffa. E’ lei uno dei personaggi più seguiti ed interessanti di questa edizione del talent show di Milly Carlucci anche se non si capisce bene chi si nasconde sotto la sua maschera dal collo lungo. Proprio di prima impressione, notando la differenza di altezza proprio con la Carlucci, ha lasciato pensare che si potesse trattare di Rita Pavone e il parere del pubblico ha trovato conferma in Francesco Facchinetti. Proprio lui, seduto dietro al tavolo dei giudici, ha avuto modo di dire la sua sulla Giraffa formulando la sua prima ipotesi puntando proprio sull’altezza e non solo. Secondo Facchinetti sono tanti gli elementi che lo spingono a pensare che sotto la maschera possa esserci Rita Pavone (per l’altezza e per il vibrato degli anni Sessanta). Di tutt’altro parere i suoi colleghi a cominciare da Flavio Insinna che addirittura pensa ad un outsider, Vladimir Luxuria, e finendo a Costantino Della Gherardesca che fa invece il nome di una cantante che ha già preso parte al programma, ovvero Orietta Berti.

La Giraffa mette in crisi Caterina Balivo e Patty Pravo

In crisi e piene di dubbi anche le donne della giuria de Il Cantante mascherato ovvero Patty Pravo e Caterina Balivo. La prima è ancora molto combattuta sul nome da fare soprattutto per via della canzone scelta, che potrebbe far pensare ad una cantante giovane, facendo poi il nome di Ambra Angiolini. Dall’altro lato la Balivo ha fatto quello della Rettore, chi avrà ragione? La Giraffa nella prima puntata del programma si è esibita sulle note di ‘Roma-Bangkok’ di Baby K e Giusy Ferreri presentandosi sul palco al grido di ‘con un dito riesco a toccare il cielo’. Poi lei stessa ha raccontato di essere sempre coerente nel bene e nel male, rimanendo quello che era da piccola ma senza per questo rendersi poco attraente visto che è stata sempre corteggiatissima. Ai microfoni della Carlucci, la Giraffa ha confidato di essersi sempre innamorata come una cretina ma anche che i suoi uomini l’hanno sempre trattata come una regina. Infine, proprio essere una giraffa è sempre stato il suo sogno, questa sera la sua identità sarà rivelata?



