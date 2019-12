La giustizia di una madre/ Su Rete 4 il film con Sarah Grey (oggi, 28 dicembre 2019)

La giustizia di una madre andrà in onda oggi, sabato 28 dicembre, dalle ore 21.25 su Rete 4. Si tratta di un film televisivo di genere thriller, allestito in Canada nel 2015 e tratto da un soggetto di Paul A. Birkett. Le musiche sono state gestite da Kevin Blumenfeld, con la fotografia di Anthony C. Metchie e i costumi di Miles Roberts. La regia è stata invece affidata al canadese Jason Bourque, che nel corso della sua carriera ha diretto una lunga serie di film, videoclip musicali e spot pubblicitari. Il suo titolo cinematografico di debutto si intitola Black Fly e risale al 2014. Protagonista principale è Josie Bissett, attrice statunitense che si è fatta notare per i film I ragazzi degli anni ’50, The Doors, Il segreto e la serie televisiva Melrose Place. Viene affiancata dall’altra canadese Sarah Grey, già vista nei film Embrace of the Vampire e Power Rangers e nelle serie televisive Il motel della paura, La marcia nuziale e Wayward Pines. C’è anche l’altro interprete Richard Harmon, noto per le serie The Killing e The 100. Nel cast sono presenti anche Vincent Gale, Spencer Drever, Mike Dopud, Raul Inglis e Beverley Elliott.

La giustizia di una madre, la trama del film

La trama de La giustizia di una madre vede come protagonisti i coniugi Toby e Nora, con quest’ultima che esercita la propria professione di avvocato. Hanno due figli di nome Scarlett e Angus, la cui rispettiva età è di 17 e 5 anni. Formano la classica famiglia felice del Nord America e decidono di cambiare casa verso un quartiere di lusso. Qui la situazione non è molto rosea fin dall’inizio, con l’adolescente Scarlett che non riesce ad ambientarsi a dovere e non ha un buon rapporto con mamma e papà. Tutto degenera quando Angus, il figlio più piccolo, viene sequestrato. Nelle loro vicinanze, vive un giovane molto strano, che fin da subito viene accusato di aver compiuto il sequestro, ma viene rilasciato perché in realtà non coinvolto nell’accaduto. Di conseguenza, mamma e figlia decidono di lasciare in secondo piano le rispettive tensioni e di collaborare per ritrovare Angus. I colpi di scena sono dietro l’angolo e la famiglia deve dimostrare di poter tornare ad essere unita come un tempo.

