La Gran Bretagna continua a pagare l’Unione Europea/ 9 miliardi nel 2022 nonostante la Brexit

Sono circa 9 i miliardi di sterline che Bruxelles ha ricevuto lo scorso anno dalla Gran Bretagna. Il pagamento post-Brexit del Regno Unito per l’uscita dal blocco è aumentato del 60% lo scorso anno, raggiungendo i 9,3 miliardi di sterline, rispetto ai 5,8 miliardi di sterline del 2021, come mostrano i dati dell’Ufficio per le statistiche nazionali. La somma è superiore ai pagamenti effettuati dalla Gran Bretagna a Bruxelles negli anni in cui era membro dell’UE. Per i sostenitori della Brexit si tratta di uno “schiaffo in faccia” per le famiglie in difficoltà che chiedono invece tagli sulle tasse.

Questi sono i dati contenuti nel report del mese scorso dell’autorità di vigilanza finanziaria dell’UE che ha rilevato che circa 7 miliardi di sterline sono stati pagati per errore dal blocco nel 2022. Ciò includeva denaro su progetti di aiuto all’interno e all’esterno dell’UE. La Corte dei conti europea ha affermato che si tratta di un “aumento significativo” rispetto all’anno precedente e che il livello di errore è “materiale e pervasivo”, spiega il Daily Mail. I contribuenti britannici, dunque, continuano a finanziare l’Unione Europea, nonostante abbiano lasciato l’UE ormai da tre anni.

Perché la Gran Bretagna paga ancora l’UE nonostante la Brexit

David Jones, ex ministro della Brexit, ha dichiarato: “Questa situazione resterà impressa ai contribuenti. La gente guarderà questo e dirà: ‘Perché continuiamo a dare un contributo a questa onnipotente organizzazione dispendiosa e dissoluta che è l’UE?”. Il ministro ha poi proseguito: “La mia opinione al momento dei negoziati era che non dovevamo loro un centesimo e un sottocomitato dei Lord lo ha detto. Ma, alla fine, eravamo desiderosi di stipulare un accordo di libero scambio con l’UE, quindi abbiamo accettato di pagarli più di quanto previsto”.

L’ex leader dei Tory Sir Iain Duncan Smith ha aggiunto: “Questo è un enorme schiaffo in faccia per i contribuenti. Sembra del tutto eccessivo. È giunto il momento di tracciare una linea nella sabbia”. Infatti, “siamo ancora agganciati e paghiamo soldi e tutto quello che stanno facendo è sprecarli. Quei soldi sarebbero spesi molto meglio qui nel Regno Unito per far crescere l’economia”. La Gran Bretagna ha accettato di effettuare i pagamenti secondo i termini dell’accordo di ritiro dopo aver lasciato l’UE nel gennaio 2020. Nel luglio 2021, il Regno Unito ha respinto una stima dell’UE di un conto totale di quasi 41 miliardi di sterline: per il governo inglese era di 35 e 39 miliardi di sterline. Nel luglio 2022, la stima del governo ha alzato il conto, a 42,5 miliardi di sterline. Gran parte del denaro si riferisce a cose per le quali il Regno Unito si è impegnato mentre era membro dell’UE ma non aveva ancora finanziato e che Bruxelles ha affermato di dover pagare, spiega il Daily Mail.











