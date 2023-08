La grande bellezza, Rete 4/ Toni Servillo nel film premio Oscar di Sorrentino, oggi, domenica 27 agosto 2023

La grande bellezza, diretto da Paolo Sorrentino

Domenica 27 agosto, andrà in onda, in seconda serata su Rete 4, alle ore 23,20, il film drammatico del 2013 intitolato La grande bellezza.

La pellicola, vincitrice del Premio Oscar come miglior film in lingua straniera, è co-scritta e diretta dal regista Paolo Sorrentino, artista pluripremiato e vincitore di un Golden Globe, quattro European Film Awards, un Premio BAFTA, otto David di Donatello e otto Nastri d’argento.

Per quanto riguarda invece la sceneggiatura, è stata scritta dallo stesso regista assieme a Umberto Contarello, sceneggiatore e scrittore italiano che nella sua carriera ha collaborato con grandi nomi del mondo dello spettacolo, come Gabriele Salvatores, Carlo Mazzacurati, Fabrizio Bentivoglio e Michele Placido.

Il protagonista, Jep Gambardella, è interpretato dal talentuoso Toni Servillo, inserito da The New York Times nella lista dei migliori attori del secolo. Al suo fianco, numerosi celebri volti del mondo cinematografico italiano come Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Carlo Buccirosso, Giorgio Pasotti, Serena Grandi e Isabella Ferrari.

La trama de La grande bellezza: l’uomo che voleva rovinare le feste

La grande bellezza racconta la storia di Jep Gambardella (Toni Servillo), un famoso giornalista e critico teatrale, che trascorre la sua vita negli ambienti più mondani della capitale.

Nonostante Jep venga acclamato come “re” di queste serate esagerate, in realtà deve combattere costantemente con il disgusto e l’insofferenza che questo tipo di ambiente, volgare e vizioso, crea in lui, un uomo alla continua ricerca della bellezza.

La sua maschera si frantuma in mille pezzi alla notizia della morte di Elisa, l’unica donna che abbia mai davvero amato nella sua vita.

Il marito di quest’ultima visita Jep per condividere con lui tutte le notizie ottenute dal diario della donna, che in realtà aveva sempre continuato ad amarlo.

A fare da cornice al personaggio di Jep, in bilico precario tra sofferenza profonda e futili divertimenti, vi sono una serie di personaggi grotteschi, amici del protagonista, che rappresentano una sorta di teatro vivente.

Jep decide così di dare un nuovo senso alla sua vita scrivendo il suo secondo libro, ma per poterlo fare deve immergersi nell’atmosfera di Roma: è così che conosce Ramona, una spogliarellista con un passato difficile, e incontra di nuovo Romano, un caro amico e scrittore teatrale che vive un rapporto conflittuale con la città eterna.

La ricerca della grande bellezza porterà Jep a riflettere sul vuoto della realtà che lo circonda, ma niente è ancora perduto…











